Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kavgada darp edilen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım İlçesi ilyasköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata çalışan işçiler ile 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada inşaat işçilerinin darp ettiği iddia edilen T.A.(36) yaralanarak hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.