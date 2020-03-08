Dr. Gül: “Ağrıların sebebi sadece fiziksel değil duygusal da olabilir”

– Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, vücuttaki ağrıların sebebinin sadece fiziksel değil, duygusal olabileceğini de söyledi.

Ağrılarınız var ve doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız bu sağlık sorununun kaynağı psikolojik olabilir. Uzmanlar, vücuttaki ağrıların sebebinin sadece fiziksel kaynaklardan değil duygusal kaynaklardan da olabileceğini belirtiyorlar. Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, ağrıların sebepleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Psikolojik etkenlerin de ağrılara sebep verebileceğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, “İnsan vücudundaki ağrıların sebepleri sadece fiziksel değildir bunun yanı sıra duygusal sebepleri de olabilir. Mesela stresin çeşitli ağrılara sebep olduğunu hepimiz biliriz. Fiziksel olarak sebebi ortaya koyulamayan bölgesel ağrıların sebebi psikolojik etkenler, travmalar olabilir. Önemsemediğimiz ağrılar birçok hastalığı da beraberinde getirebiliyor. Özellikle omuz ve sırt bölgesinden kollara ve başa yayılan ağrıların nedeni kimi zaman psikolojik olabiliyor. Sabah yataktan yorgun kalkıp, gün ortasına doğru hiç haliniz kalmıyor mu? Biraz işte yapsanız veya yürüseniz bacaklarınıza ağrılar mı giriyor? Birçok doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız bu sorunlarınızı da psikolojik olarak da değerlendirmek gerekebilir. İnsanlar ruhsal olarak bir gerginlik içerisine girdiği zaman farklı tepkiler verebilir. Bir şeylerden korkma, aşırı titizlik, olmayan şeyleri görme veya depresyona girme gibi durumlar da vücut buna farklı yollarla tepki verebilir” dedi.



“Psikolojik destek önemli”

Psikolojik desteğin önemine de değinen Dr. Gül, şunları söyledi:

“Örnek olarak bir konuda stres yaptığımız da, heyecanlandığımız da, korktuğumuz da vücudumuzun farklı yerlerine ağrılar giriyor gibi hissedebiliriz. Buna sebep ruhsal olarak kendimizi baskıda hissettiğimiz anlardaki duygu, korku ve endişedir. Bu korku ve endişeler sonucunda kaslarımız kasılmakta ve sonucunda bu ağrıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak, tedavi süreci için yaşama biçiminin değiştirilmesi ve hareketli bir hayata sahip olunması ve özellikle psikolojik destek alınması önemlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.