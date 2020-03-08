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Atakum’da kadınlar tek ses oldu

İHA

Atakum Belediyesi ve STK'lar tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar bir araya geldi. Kadınların tek ses olduğu önemli günde, emekçi kadınlar Atakum'dan tüm dünyaya "Birlikte mücadele edeceğiz" mesajını verdi.

Atakum’da kadınlar tek ses oldu

Atakum Belediyesi ve STK'lar tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar bir araya geldi. Kadınların tek ses olduğu önemli günde, emekçi kadınlar Atakum'dan tüm dünyaya "Birlikte mücadele edeceğiz" mesajını verdi.
Atakum Belediyesi, TÜM BELSEN, GENELİŞ ve TEZKOOPİŞ Samsun Şubeleri iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi. Kadınların yoğun katılımıyla Yalı Kafe'de yapılan etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kadının olmadığı yer eksiktir" dedi.
Programda sırasıyla konuşan CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Serap Gürgör, CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, DİSK Genel İş Sendikası adına TÜMBELSEN Sekreteri Emine Uyar Er, Büyümoyumca Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit, Atakum Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, TEZKOP İŞ Sendikası Kadın Komitesi Dönem Sözcüsü Buket Özden ve CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, önemli açıklamalarda bulundu.

“Kadının olmadığı yer eksiktir”
Türkiye'deki eşitlik, demokrasi, insan hakları varsa temelinde kadın olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadının olmadığı her yer eksiktir. Demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün düşmanları kadınların da düşmanıdır. Kadına şiddet nerede varsa, orası demokrasiden nasibini almamıştır; demokrasiye karşıttır. Kadın anadır ve onun olduğu yerde sevgi vardır. Anasıyla oğlu, anasıyla kızı arasındaki sevgi bağı tartışılabilir mi? O zaman sendikalara yeni bir görev: kadın emeğini yeniden tanımlamak. Ev kadını veya beyaz yakalı, doktor veya mühendis kim olursa olsun fark etmez; kadın emeğini doğru tanımlayamazsak, kadının toplumdaki yerini doğru tespit edemezsek demokraside sorunlar yaşıyoruz demektir. Büyük bir mücadeleden geliyoruz ama Anadolu kadını farklı. İçinde bulunduğumuz coğrafya ayrı, Anadolu kadını farklı. Hem mücadelede farklı hem de Cumhuriyet'in ona ayırdığı yerde farklı. Cumhuriyet'in Anadolu kadınına ayırdığı yer, Batı dünyasının çoğundan daha öndedir ve önceliklidir. Anadolu kadınının bir farkı vardır, dünyada ilk kez Atatürk'ün yanında askerinin ve çocuklarının yanında ulusal kurtuluş mücadelesinde yer almıştır. Bu mücadele hem bağımsızlık hem de demokrasi mücadelesidir. Bu kurtuluş mücadelesi ise Cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü ve eşitliği hedef alanlara karşı dünyada benzeri olmayan bir mücadeledir. Bunun öncüsü de kadındır. Halide Edip Adıvar’dır, Kara Fatma’dır, Ayşe bacıdır, onun öncüsü sizlersiniz” diye konuştu.
Başkan Deveci, kadınlarla birlikte Atakum'un güçleneceğini belirterek, şunları söyledi:
“Ben Atakum Belediye Başkanı olarak, Atakum'u kadın emeğinin, ana yüreğinin her tarafta hissedileceği bir kent yapma sözünü vermiştim, bunu beraber yapacağız. Hangi sivil toplum kuruluşu, hangi siyasi partinin kadın kolları olursa olsun, ananın partisi olmaz. En büyük parti anadır. O yüzden kadınlarla birlikte çocuklarımızın geleceğini daha güvenilir yapmak için çalışacağız. Ülkemiz uçurumun kenarında, çocuklarımızın geleceği yok. Gençlerimizin yüzde 33'ü işsiz. Atakum Belediye Başkanı olarak benden iş bekleyen 5 bin genç var. Hepsi sizin çocuklarınız, onlar için mücadele edeceğiz. Partilerinizden vazgeçin, seçimden seçime gidin oy verin; çocuğunuzdan, ülkenizden daha mı kıymetli? Onlar tehlikede ve biz onlar için mücadele edeceğiz. Gününüz kutlu, yolunuz açık olsun. Ana yüreğiniz sağlam olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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