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DSİ’den Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet DSİ’den Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Amasya ve Ordu illerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ’den Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet DSİ’den Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Amasya ve Ordu illerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
DSİ Amasya ve Ordu illerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bir bilgilendirme metni yayınladı. DSİ’nin verdiği bilgiler ise şu şekilde:

Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet
Karadeniz ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Amasya’da, ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapan DSİ Amasya’da 3 baraj ve 1 gölet inşa etti. 55 metre yüksekliğinde ve 1,75 milyon metreküp su biriktirme hacimli Amasya Ziyaret Barajı’nı hizmete alındı. Ayrıca; Değirmendere Barajı ile 2 bin 420 dekar, Yassıçal Barajı ile de 960 dekar zirai araziyi suya kavuşturuldu.

İnşaatı devam eden 5 baraj ve 1 gölet
Amasya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ediliyor. DSİ şu anda 5 baraj ile 1 göletin yapım çalışmalarına devam ediyor. DSİ son 17 yılda inşa edilen 9 sulama tesisleri ile 121 bin 780 dekar zirai araziyi sulamaya açtı. Böylece Amasya’daki toprakları daha bereketli hale geldi ve çiftçilere yıllık 73 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı.

61 bin 760 dekar arazide çalışmalar devam ediyor
Amasya için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 62 bin 580 dekar araziyi sulayacak 4 adet sulama tesisi (Amasya Merkez Ağılönü Göleti Sulaması, Aydınca Barajı Sulaması, Duruca Barajı Sulaması ve Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım) inşaat safhasında. Amasya ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 66 adet taşkın koruma tesisi ile Amasya şehir merkezi ile 83 yerleşim yeri ve bin 725 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağlandı ve 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Ordu’ya 4 adet içmesuyu tesisi
Ordu’da bugüne kadar 4 adet içme suyu tesisi (Ordu ve Ünye İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile birlikte İsale Hatları) tamamlandı. Bu tesisler ile 561 bin 223 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 39 milyon metreküp içme suyu temin ediliyor.

Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet
Ordu’da 2 baraj ve 1 gölet inşa edildi. Bu barajların en önemlisi Topçam Barajı’dır. Barajın temelden yüksekliği 122 metre. 133 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Ayrıca enerji maksatlı olan Topçam Barajı ile yıllık 200 kWh enerji üretilmektedir. Diğer baraj ise Ordu Üniversite Barajı, 35 buçuk metre yüksekliğinde olup, 208 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bu baraj ise 2017 yılında hizmete alındı.

Ordu’da inşaatı devam eden 5 baraj
Ordu’nun su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda 5 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Ordu’da taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 66 adet taşkın koruma tesisi ile Ordu şehir merkezi ve 65 yerleşim yeri ile 4 bin 760 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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