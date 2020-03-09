Üstün yeteneklere özel eğitim Onların eğitiminde hayal gücünün sınırı yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üstün yeteneklere özel eğitim Onların eğitiminde hayal gücünün sınırı yok

İHA

Üstün yetenekli öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel eğitim kurumu olan Samsun Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 10 yıl süren bir eğitimle özel yeteneklerini keşfederek ilgi ve becerilerine göre alanlara yönlendiriliyor.

Üstün yeteneklere özel eğitim Onların eğitiminde hayal gücünün sınırı yok

Üstün yetenekli öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel eğitim kurumu olan Samsun Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 10 yıl süren bir eğitimle özel yeteneklerini keşfederek ilgi ve becerilerine göre alanlara yönlendiriliyor.
Samsun Bilim Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, eğitim süreçleri, destek aşamaları ve kurumda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Her yıl ekimkasım dönemi başlayarak şubat, mart aylarına kadar devam eden ve tanılama yöntemi denilen bir yöntemle öğrenci alan kurumda eğitimin birinci, ikinci ve üçüncü sınıftan itibaren başladığı öğrenildi. Bu sınıflardaki öğrencilerden başvuranlar ilk olarak tablet uygulamasından geçiyor. Sonrasında bu aşamayı geçenler ise bireysel tanılama denilen Türkiye ve dünyadaki zeka testlerinin uygulandığı bir test sürecine tabi oluyor. Çıkan sonuçlardaki en son verilere göre belli bir genel yetenek ve zeka puanı alan öğrenciler Bilim Sanat Merkezi’ne kayıt hakkı kazanıyor. Bu aşamayı geçen üstün yetenekli öğrencileri 5 aşama ve yaklaşık 10 yıl süren bir eğitim bekliyor.
Civan Çelik’in anlattıklarına göre öğrenciler örgün eğitimleri devam ederken okul dışı saatlerde kurumun eğitimlerine devam ediyor. Burada ilk olarak uyum dönemi ve bunu tamamlayanlar destek dönemi eğitimlerine katılıyor. Destek döneminde birinci, ikinci, üçüncü sınıfa giden bu öğrencilere bilgisayar, yabancı dil, grupla çalışma, iletişim gibi çok farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Bu aşama sonrasında bireysel yetenekleri fark etme dönemi başlıyor. Daha sonra özel yetenekleri geliştirme alanına geçiliyor. Bu dönemde çocukların yeteneklerini daha özele indirgemek spesifik hale getirmek amacıyla çalışmalar yapılıyor. Daha sonra ise çocuğun ilgi, yetenek ve alanında proje üreterek sunduğu proje üretme dönemi başlıyor.
Bu 5 dönemi geçme ve programı tamamlama sürecinin her öğrencide değişebileceğini belirten Çelik, yaklaşık 10 yıl süren bu dönemler sonunda öğrencilere her bir dönem için bir sertifika verildiği ve programın tamamlandığını belirtti. Bu eğitimler verilirken çocukların her aşamada yapılan etkinlik ve çalışmalarla bireysel yetenekleri ve ilgi alanlarına yönlendirildiğini belirten Çelik, kurumda öğretmenlerin bizzat rehberliği ile bir koçluk sistemi olması ve not sistemi olmamasının çocukların severek devam etmesini sağladığını belirtti.
Civan Çelik, “Türkiye’de ve dünyada yüz kişide yaklaşık 2 ve ya azami 3 kişiye üstün yetenekli tanısı konur. Yeteneklerine göre belirlenen bu çocuklar Türkiye’de BİLSEM’lerde eğitime alınıyor. BİLSEM’de müzik, resim ve genel yetenek dediğimiz zeka alanından öğrencilerimiz bulunmaktadır. Çocuk okul dışı saatlerde BİLSEM’e gelir. Örgün eğitimine de devam eder. Bir sınırımız çizgimiz eğitim anlamında yoktur. Çocuğun hayal dünyası ile bizim yapabileceklerimiz kadar buradaki etkinliklerimiz büyüyor. Bir yetenek üzerine bir bilim üzerine düşünen çalışan çocuklarımız var. Dolayısıyla bu anlamda buradaki derslerin hayal gücünün sınırı yok aslında. BİLSEM’lerde uzaydan, robotiğe, kodlamaya ve onların getirdiği bir proje fikrinden yola çıkarak çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bu altyapıyı destekliyoruz. Küçük düşünmek yerine büyük düşünüp hayallere ulaşmak temel hedefimiz. Buradaki derslerde özellikle ilkokuldan itibaren kodlama, yapay zeka, robotik kodlama, İHA ve SİHA’lar üzerine çalışabilecek drone teknolojisi ve elektronik makine ve yazılım sitemi üzerinde çalışıyor çocuklarımız” dedi.
Çelik, “Çocuğumuz birinci sınıfta kayıt hakkı kazanırsa 2. sınıfta BİLSEM’e başlar. 12. sınıfa kadar bu 5 programı tamamlayıp hepsinden ayrı bir sertifika alarak mezun olur. Bu bahsettiğimiz 5 program, uyum, destek, bireysel yetenekleri fark etme, özel yetenekleri geliştirme ve proje dönemi yaklaşık 10 yılı bulur. Burada çocukların yetenekleri ve ilgi alanlarına göre öğretmenlerimiz onları yönlendirir rehberlik ve koçluk yapar. Tüm akademik alanlarda öğretmenlerimiz bulunmakta ve dersler verilmektedir. Bunun üzerine de yazarlık atölyesi, satranç, akıl oyunları, zeka oyunları diyebileceğimiz oyunlar, geleneksel Türk okçuluğu gibi spor ve farklı etkinliklerde burada yürütülmektedir. Bunun yanı sıra okul dışı ve duvarsız eğitim dediğimiz gezi, gözlem ve inceleme faaliyetleri de yapıyoruz“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun´da ölü yunus sahile vurdu
YEREL HABERLER Samsun´da ölü yunus sahile vurdu
Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ...
DSİ’den Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet DSİ’den Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet
YEREL HABERLER DSİ’den Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet DSİ’den Ordu’ya ...
"Yılın kadını" Kunduz Ormanları'nda bulundu
YEREL HABERLER "Yılın kadını" Kunduz Ormanları'nda bulundu
Prof. Dr. Büyükalpelli, tedavi ettiği hastaların resmini çiziyor 100’e yakın hastasının kara kalem resmini çizdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Büyükalpelli, tedavi ettiği hastaların ...
(Görüntülü) Samsun'da kadınlardan yürüyüş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da kadınlardan yürüyüş
Samsun'da kadınlardan yürüyüş
YEREL HABERLER Samsun'da kadınlardan yürüyüş
Cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi tutuklandı
Samsun’da kadınlara hediye yağmuru
YEREL HABERLER Samsun’da kadınlara hediye yağmuru
Atakum’da kadınlar tek ses oldu
YEREL HABERLER Atakum’da kadınlar tek ses oldu
Dr. Gül: “Ağrıların sebebi sadece fiziksel değil duygusal da olabilir”
YEREL HABERLER Dr. Gül: “Ağrıların sebebi sadece fiziksel değil ...
Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu
'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri ...
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
“Spor Turizmi Konseyi” Samsun için toplandı
YEREL HABERLER “Spor Turizmi Konseyi” Samsun için toplandı
Atakum “Kadın Meclisi” kuruldu
YEREL HABERLER Atakum “Kadın Meclisi” kuruldu
Balcı: “Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle çalışıyoruz” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anıtta program düzenlendi
YEREL HABERLER Balcı: “Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için ...
Termeli kadınlardan 8 Mart'ta anlamlı hareket
YEREL HABERLER Termeli kadınlardan 8 Mart'ta anlamlı hareket
Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında ...
Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı
YEREL HABERLER Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı
Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X