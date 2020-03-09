Cemal Safi Şiir Yarışması'nda başvuru için son 10 gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cemal Safi Şiir Yarışması'nda başvuru için son 10 gün

İHA

Cemal Safi Şiir Yarışması'nda başvuru için son 10 gün

Samsunlu şair Cemal Safi’nin 2. ölüm yıl dönümünde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından yapılacak şiir yarışması için son başvuru tarihi 20 Mart.
Samsunlu şair Cemal Safi’yi anmak için ölümünün 2. yıl dönümünde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından gerçekleştirilen şiir yarışmasında başvuru için son 10 gün. 10 Ocak 2020’de başlayan başvuru tarihinden bu yana 2 binden fazla başvurunun olduğu yarışma büyük ilgi görüyor. Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayan ve bestelenen 150’den fazla şiiri ile kalplerde taht kuran şair Cemal Safi Şiir Yarışması’na son başvuru 20 Mart 2020 Cuma günü son buluyor.
İlkadım Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerine desteğin aralıksız olarak devam edeceğini belirten İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “İlkadım Belediyesi olarak başta Başkanımız Necattin Demirtaş olmak üzere kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Samsunumuzun önemli sanatçılarından biri olan ve 2 yıl önce aramızdan ayrılan Şair Cemal Safi’yi ona yakışan bir etkinlikle anmak istedik. Yarışmaya şimdiye kadar 2 binden fazla başvuru yapılması bizleri oldukça mutlu etti” diye konuştu.
Türk edebiyatının dünyada en köklü ve etkili edebiyatlardan olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz yerel yöneticilerin en büyük sorumluluklarından birinin kendi kültür ve sanatımızı gençlerimize öğretecek etkinlikler ve çalışmalar yapmak olduğu düşüncesindeyim. Bu doğrultuda İlkadım Belediyesi olarak sanatın birçok dalında Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için projeler üretiyoruz. Türk edebiyat şehrimizin gurur duyulan sanatçılarından biri olan şair Cemal Safi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bir yandan da anısını yaşatmak amacı ile böyle bir şiir yarışması yapmayı uygun gördük. Oldukça yoğun bir ilgi gören ödüllü yarışmamızda başvuru için sona yaklaşıyoruz. Edebiyatımız açısından kaybedenin olmayacağı yarışmaya tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.
İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Cemal Safi Şiir Yarışması büyük ilgi görüyor. Aşk konulu şiirlerin yarışacağı yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyonlar bin 500 TL olarak belirlenirken ödüller arasında aile özel ödülü de yer alıyor. Son başvuru tarihi 20 Mart 2020 olan yarışmaya cemalsafi2020@@ilkadim.bel.tr adresinden başvuru yapılabilirken detaylı bilgi için www.ilkadim.bel.tr/cemalsafi2020 adresi ziyaret edilebilmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun´da ölü yunus sahile vurdu
YEREL HABERLER Samsun´da ölü yunus sahile vurdu
Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor
Üstün yeteneklere özel eğitim Onların eğitiminde hayal gücünün sınırı yok
YEREL HABERLER Üstün yeteneklere özel eğitim Onların eğitiminde ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam ...
DSİ’den Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet DSİ’den Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet
YEREL HABERLER DSİ’den Amasya’ya 3 baraj ve 1 gölet DSİ’den Ordu’ya ...
"Yılın kadını" Kunduz Ormanları'nda bulundu
YEREL HABERLER "Yılın kadını" Kunduz Ormanları'nda bulundu
Prof. Dr. Büyükalpelli, tedavi ettiği hastaların resmini çiziyor 100’e yakın hastasının kara kalem resmini çizdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Büyükalpelli, tedavi ettiği hastaların ...
(Görüntülü) Samsun'da kadınlardan yürüyüş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da kadınlardan yürüyüş
Samsun'da kadınlardan yürüyüş
YEREL HABERLER Samsun'da kadınlardan yürüyüş
Cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi tutuklandı
Samsun’da kadınlara hediye yağmuru
YEREL HABERLER Samsun’da kadınlara hediye yağmuru
Atakum’da kadınlar tek ses oldu
YEREL HABERLER Atakum’da kadınlar tek ses oldu
Dr. Gül: “Ağrıların sebebi sadece fiziksel değil duygusal da olabilir”
YEREL HABERLER Dr. Gül: “Ağrıların sebebi sadece fiziksel değil ...
Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu
'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri ...
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
“Spor Turizmi Konseyi” Samsun için toplandı
YEREL HABERLER “Spor Turizmi Konseyi” Samsun için toplandı
Atakum “Kadın Meclisi” kuruldu
YEREL HABERLER Atakum “Kadın Meclisi” kuruldu
Balcı: “Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle çalışıyoruz” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anıtta program düzenlendi
YEREL HABERLER Balcı: “Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için ...
Termeli kadınlardan 8 Mart'ta anlamlı hareket
YEREL HABERLER Termeli kadınlardan 8 Mart'ta anlamlı hareket
Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında ...
Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı
YEREL HABERLER Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X