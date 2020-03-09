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Diş hekimi korkusuna 'genel anestezi'li çözüm

İHA

Basit bir çürükte diş hekimi korkusu nedeniyle doktora başvurunun uzun süre ertelenmesinin yol açtığı diş kayıplarının çok sık görüldüğüne dikkat çeken Diş Hekimi Hakkı Emre Harbalıoğlu, "Genel anestezi altındaki diş tedavileri tıbbi zorunluluk durumlarının yanı sıra, diş hekimi korkusu olan veya diş hekimi koltuğunda rahat edemeyen tüm kişilerde uygulanabilir" dedi.

Diş hekimi korkusuna 'genel anestezi'li çözüm

Basit bir çürükte diş hekimi korkusu nedeniyle doktora başvurunun uzun süre ertelenmesinin yol açtığı diş kayıplarının çok sık görüldüğüne dikkat çeken Diş Hekimi Hakkı Emre Harbalıoğlu, “Genel anestezi altındaki diş tedavileri tıbbi zorunluluk durumlarının yanı sıra, diş hekimi korkusu olan veya diş hekimi koltuğunda rahat edemeyen tüm kişilerde uygulanabilir” dedi.
Erken teşhis, tüm hastalıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da büyük önem taşıyor. Diş tedavilerine ne kadar erken başlanılırsa, işlemler de hasta için o kadar kolay ve başarılı oluyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Hakkı Emre Harbalıoğlu, özellikle diş hekimi korkusuyla ertelenen, kısa sürede bitirilecek tedavilerin hekime başvuruda yaşanan vakit kaybı nedeniyle diş kaybı ile sonlanabildiğine dikkat çekti. Dt. Hakkı Harbalıoğlu, “Basit bir dolgu ile kurtulabilecek bir diş, çürük ilerlerse kanal tedavisi gerektirmekte veya çekim ile sonlanmaktadır” uyarısında bulundu.

Çürük dişin vücuda zararları
Diş çürüklerinin sadece ağız ve diş sağlığının yanı sıra genel sağlığı, uyku düzenini ve psikolojiyi de olumsuz etkilediğinin altını çizen Dt. Emre Harbalıoğlu, genel anestezi altındaki diş tedavilerinin tıbbi zorunluluk durumlarının yanı sıra, diş hekimi korkusu olan veya diş hekimi koltuğunda rahat edemeyen tüm kişilerde uygulanabileceğini söyledi.
Dt. Harbalıoğlu, genel anestezi altında diş tedavisi sürecini şöyle anlattı: “Ameliyat öncesi hastamızdan bazı tetkikler istenir. Sistemik hastalık, alerji gibi durumlar anestezi uzmanımızın da görüşüne sunulur. Anestezi hekimi de uygunluk verdikten sonra işlem uygulanır. Tedavi sorasında ise hasta gün içerisinde taburcu edilir. Bazı durumlarda yatış da gerekebilir. Ancak genellikle kişi tedavisinin ardından çok hızlı bir şekilde normal hayatına dönüş yapar.”

Acı hissetmeden konforlu tedavi
Genel anestezi ile tüm diş tedavilerinin yapılabileceğini aktaran Dt. Harbalıoğlu, “Estetik dolgular, protezler hatta implant dâhil olmak üzere bütün işlemleri yapmak mümkün. Hastalarımız hiçbir acı hissetmeden konforlu bir şekilde tedavi edilir. Ayrıca tek seansta birçok işlem yapılabildiği için hastalar açısından hem zaman kazandıran hem de stresi azaltan bir uygulamadır. İşlem süresi yapılacak işlemlere göre 13 saat arasında değişmektedir” diye konuştu.

Çocuklarda genel anestezi ile tek seansta tüm işlemler yapılabiliyor
Genel anestezi ile diş tedavisinin çocuklar için de uygulanabileceğine işaret eden Dt. Emre Harbalıoğlu, “Çocuklarda da diş tedavileri poliklinik ortamında yapılamadığında genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Bu alternatif, hem çocuğun psikolojisi açısından hem de dişlerindeki problemlerin ilerlememesi açısından avantajlıdır. Genel anestezi altında işlem yapıldığında tek seansta tüm işlemler bitirilip hızlı bir şekilde sonuç alınır. Diş tedavilerinde erken dönemde müdahale sorunlarının ilerlemeden çözülmesini ve bu süreçte çocukların sıkıntılı dönem yaşamadan diş gelişimini tamamlaması sağlanır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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