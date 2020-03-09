Bakan Selçuk'un duyurduğu meslek lisesi, koronavirüse karşı 21 ürün üretti



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 50 çeşit temizlik ürünü üretilip yıllık yaklaşık 3, 5 milyon TL ciro elde ediliyor. Okulda, 'koronavirüs' için yapılan çalışma ile anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün elde edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulla ilgili 'Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan Atakum MTAL'in Kimya Teknolojisi binasının açılışını birlikte yapmıştık. Koronavirüs tedbirlerimizde meslek lisemiz destek oluyor' paylaşımında bulundu.

Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte `Ata kimya´ markası oluşturuldu. Günlük 50 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi. 50 temizlik ürünü üretilen okulda, koronavirüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi. Özellikle anti bakteriyel sabunların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise ilk aşamada 50 ton sipariş alındı. Bin 98 öğrenci, 155 öğretmen bulunan okulda üretilen temizlik ürünleri Türkiye´nin 25 iline gönderiliyor.

`KORONOVİRÜS İÇİN 21 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRİLDİ´

Üretimle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Melek Çelebi, 50 çeşit evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri ürettikelrini belirterek "Türkiye´nin gündeminde olan koronavirüse karşı etkin anti bakteriyel ürün çalışmamız var. 21 çeşit bu manada çalışma başlattık. Yeni ürün hazırladık. Anti bakteriyel ürünlerimiz zaten vardı ama koronovirüsten sonra seyreltmeler ve virüslere karşı etkin formüller oluşturduk. Bu ürünlerle ilgili talepler gelmeye başladı. Şu an 50 ton sipariş aldık" dedi.

YILLIK 3,5 MİLYON TL CİRO YAPTI

Ürünleri öğretmenlerin ve öğrencilerin laboratuvarlarda ürettiklerini belirten Çelebi, "Türkiye´nin 25 iline ürünlerimizi gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak ürünlerimizi öğrenci yurtları, belediyeler, hastaneler, okullara gönderiyoruz, vatandaşlarımız da perakende satışlarla alabiliyorlar. 2019´da yıllık 3, 5 milyon ciro elde ettik. Bu yılki hedefimiz 5 milyon TL ciro elde etmek" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda yapılan üretimle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında, "Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan Atakum MTAL'in Kimya Teknolojisi binasının açılışını birlikte yapmıştık. Koronavirüs tedbirlerimizde meslek lisemiz destek oluyor' ifadelerine yer verdi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-03-09 13:11:22



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