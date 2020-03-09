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4 yılda 2 milyar yatırım Başkan Demir: "Önümüzdeki 4 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor” "Bu yatırıma öncelikle çalışanlar inanacak”

İHA

'Eğitim ve Tanıtım Toplantısı'nda yönetici kadrolarına seslenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki 4 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yatırıma öncelikle çalışanlar inanacak" dedi.

4 yılda 2 milyar yatırım Başkan Demir: "Önümüzdeki 4 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor” "Bu yatırıma öncelikle çalışanlar inanacak”

'Eğitim ve Tanıtım Toplantısı'nda yönetici kadrolarına seslenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki 4 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yatırıma öncelikle çalışanlar inanacak” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'belediye teşkilatının organizasyon, iyileştirme, eğitim, kalite ve yönetim çalışmaları hakkında gelinen noktaları değerlendirmek' ve 'birimler arası koordinasyonu sağlamak' amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Demir, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, 'birlikte hareket etmenin ve çok çalışmanın' önemine vurgu yaptı.

“Kamu, boşluk kabul etmez”
Başkan Mustafa Demir, İş Geliştirme Uzmanı Murat Çetin Sayımlar'ın sunumuyla Atakum Sanat Merkezi‘nde gerçekleştirilen Eğitim ve Tanıtım Toplantısı'nda belediye yönetim kadrosuna seslendi. Sözlerine, "Bir şehrin sorumluluğu ve vebali sizlerin omuzlarınızda" diyerek başlayan Demir, "Şehirlerin hayatında büyükşehirler 1'inci derecede önemlidir. Kamu boşluk kabul etmez. Şimdi bize ne düşüyor o zaman? Bu sistemi çok iyi anlayan belediye olmak durumundayız. Eğer layığı ile motive olup işin önemini kavrarsak, sonuca daha çabuk ulaşabiliriz. Belediye hizmetlerinde topyekun bir emeğin olması gerekir. Tüm çalışma yetki ve sorumluluğumuz, hizmetleri yürüten insanların beynine ve duygu dünyasına ulaşarak yeteneklerini açığa çıkarmak olmalıdır. Çağın, bilimin ve teknolojinin ortaya çıkardığı imkan ve kabiliyetleri de bu çalışma alanına enjekte etmek veya o ray üzerinde onu yürütmek gerekir. Konu çok basit ama ciddi emek isteyen bir şey. Emek verilecek ama bu emeği üç beş kişi verirse olmaz. Topyekun bir emek vermemiz lazım. Gerekli motivasyon, gerekli inanmışlık ve bu çalışmaya katkı sağlamaya önce duygu dünyası ve daha sonra akıl işleyişi eşlik ettiğinde kesinlikle planladığımız işlerde yüzde yüz hedefe ulaşmış oluruz” dedi.

En güzel şehrin en mutlu insanları
Demir sözlerine şöyle devam etti: “Personelimizin imkan ve kabiliyetlerini analiz edeceğiz. Belediye şeması, daire başkanlıkları, şube müdürlükleri görev dağılımları analiz edilecek. Kaynak, insan unsuru, yetki kullananlar ve ürettiği hizmet arasında ciddi bir tespite gideceğiz. Yaptığımız çalışma işte tam da bunu hedefliyor. Kaynak oluşturma, projelendirme, planlama, hayata geçirme belediyenin görevi. Tüm bunların sahadaki yansımaları da tespit edilecek. Hizmet noktasında ortaya çıkan ürün reel bir analize tabi tutulacak. Şemada bir ihtiyaç varsa onlar oluşturulacak. Mevcut çalışan ve idari kadronun analizi yapılacak. İhtiyaç halinde mesleki eğitimler verilecek. Bu arada kentimizin belediye alanındaki hizmet durumu ve ulaşması gereken hedefler tespit edilecek ve ona göre en mutlu insanları en güzel şehirde yaşatma görevi olan bu heyet, başarıya ulaşma noktasında ciddi bir mesafe kat etmiş olacak."

4 yıl içinde 2 milyar yatırım
Belediye içinde ciddi bir analiz çalışması yapılacağını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Negatif refleksleri sıfıra indirecek bir hizmet programı yapacağız. Kapasiteler, mali imkanlar tespit edilecek. Sizlerden daima bu yaptığımız analizleri ve çalışmayı, belediye hedeflerine ulaşana kadar aklınızın bir köşesinde tutmanızı istiyorum. Bunu şehrimiz, yavrularımız ve ülkemiz adına istiyorum. Herkes katkı sağlasın. Buna inansın. Başkası gelip yapmayacak. Biz yapacağız. Önümüzdeki 4 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yatırıma öncelikle çalışanlar inanacak. Merak olursa enerji olur. Merakın olması için gözün, duygu dünyasının oraya yönelmesi lazım. İşte biz duygu dünyalarını birleştireceğiz hep birlikte. Birinden az birinden çok hizmet beklemiyoruz. Hepimizin bu güzel şehir için yapacakları var. Bu kadar şeyden sonra böyle bir sorumluluğu aldığımızda sizlerle birlikte Türkiye’nin en iyisini yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Ben önünüzü açıyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu şehir hepimizin" şeklinde konuştu.

Şehitlerin bizde vebali var
İdlib’de şehit olan askerler ile ilgili hassasiyetini de dile getiren Başkan Demir, "Son 1 hafta içerisinde 4 Samsunlu gencimizi, şehidimizi toprağa verdik. Alaçam’da, Düvecik’te, Çarşamba’da bir de Trakya bölgesinde. O gençlerimizin bizlerde vebali var. Bu vebalin hakkını verebilmek, başarmak için elimizden gelen gayreti sarf etmek zorundayız. Yoktan var etmek Allah’a mahsus, netice bizim işimiz değil. Ama o çalışmaların bizi doğru neticeye götüreceğine inanıyorum. Şimdi bu çalışmaya çok önem veriyoruz, destek vermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Mustafa Demir’in konuşmasının ardından toplantı, İş Geliştirme Uzmanı Murat Çetin Sayımlar'ın sunumuyla devam etti.

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