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Başkan Demir’den içme suyu ve logo açıklaması Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem “içme suyu temizliği” Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “SASKİ, sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu halka içiremez” “Suya kanalizasyon karıştı açıklaması, aklı başında bir kişinin yapacağı açıklama değil” “Atatürk amblemli kanalizasyon kapağını insanlara yerde mi çiğneteceğiz?”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden içme suyundaki koku ve alüminyum oranı konularına değinerek, "Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu, SASKİ halka içiremez. Derhal sistemi kapatır ve açıklamasını yapar" dedi.

Başkan Demir’den içme suyu ve logo açıklaması Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem “içme suyu temizliği” Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “SASKİ, sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu halka içiremez” “Suya kanalizasyon karıştı açıklaması, aklı başında bir kişinin yapacağı açıklama değil” “Atatürk amblemli kanalizasyon kapağını insanlara yerde mi çiğneteceğiz?”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden içme suyundaki koku ve alüminyum oranı konularına değinerek, “Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu, SASKİ halka içiremez. Derhal sistemi kapatır ve açıklamasını yapar” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı İl Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. Gündemde yer alan 36 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. CHP grubu tarafından meclise, “Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (SASKİ) yapılan ihale ve içme suyuna karışan maddeler ile ilgili" soru önergesi verildi. Soru önergesindeki bazı sorulara cevap veren Başkan Mustafa Demir, “İçme suyuna kanalizasyon karıştı” ifadelerine ise sert tepki gösterdi.

“Tüm açıklamalar geçersizdir, doğru değildir, manipülasyondur”
SASKİ’nin sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu halka içiremeyeceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyemiz özellikle su konusunun güvenliği, sağlıklı olup olmaması, metal oranlarının tahlillerde yüksek çıkması bir kısımda da koku ve bulanık olduğu şeklinde ifade edildi. Yerel ve ulusal basında da yer aldı. Hatta çok üzücü ve yazık, bir Samsun milletvekili TBMM’de içme suyuna ‘lağım’ karıştığı şeklindeki ifadesine muhatap olduk. Bir takım STK’lar ve odalar da kendi yaptıkları test sonuçlarını yayınladılar. Yasal olarak böyle bir tahlil ve izleme yetkisi yoktur. Niye yoktur çünkü onun numune alınmasından tutun, nereden alınacağı, ne kadar alınacağı, nasıl alınacağının bir mevzuatı var. Alınan numunenin bir defa güvenli olması gerekir. Başka bir STK, bir odanın numune alması tahlil yapması gibi bir şey söz konusu olamaz. Onlarla ilgili yasa, açıklamayla teminat altındadır. Her önüne gelen halkın genel sağlığını ilgilendiren konularla ilgili açıklama yapma yetkisi yoktur. Suyun vatandaşın sağlığını teminat altına alacak böyle bir prosedürü var. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu, SASKİ halka içiremez. Derhal sistemi kapatır ve açıklamasını yapar. Bu konudaki açıklama yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ tarafından yapılır. Bunun dışındaki tüm açıklamalar geçersizdir, doğru değildir, manipülasyondur, halkı tedirgin etmeye yönelik açıklamalardır. Özellikle 1 yıldır devraldığımız belediye yönetiminden rahatsız olan çevrelerin SASKİ’ye ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne olan güveni sarsma amaçlıdır. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum” diye konuştu.

“Suya kanalizasyon karıştı açıklaması, aklı başında bir kişinin yapacağı açıklama değil”
İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasının TBMM’de konuşulmasının abes ve doğru olmadığını dile getiren Başkan Mustafa Demir, “İçme suyuna kanalizasyonun karışması asla mümkün değildir. Hiçbir şehirde olmaz. Bir tek Samsun değil, hiçbir şehirde mümkün olamaz. Bununla ilgili açıklama yapanlar, haber yapanlar büyük bir sorumsuzluk işlemişlerdir. Bu konuyu siyasete alet etmek acizliktir. Tam tamına acizliktir. Bu doğru değil, bu hizmet değil, bu insani ve hakkaniyetli değildir. O açıklamayı yapan ve bunun peşine düşenlerin kendisine her şeyden önce saygısızlıktır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. ‘Suya lağım karıştı’ ne demek? Bu, bir eğitimli, 18 yaşını geçmiş, buluğ çağına ermiş bir insanın yapacağı açıklama değildir. Millet iradesinin yüce Meclis’inde bunu yapmak hiç insani değil. Bu bir sorumsuzluktur. Kendi şehrini yalan olan bir ifadeyle muhatap tutmak doğru değil. 3 dönem milletvekilliği yaptım. Bu söylemlerde bulunan arkadaşların kendilerini kontrol etmelerinde fayda var. Halkımız bu tür haberlere itibar etmesinler. Yazarlarsa, tam tersini anlasınlar. Ama biz bu arada hem SASKİ’nin hem de belediyenin hukukunu ve halkın hukukunu korumak için gerekli yasal süreci başlattık. Sıkı bir şekilde takip ederek süreci izleyeceğiz” diye konuştu.

“Atatürk amblemli kanalizasyon kapağını insanlara yerde mi çiğneteceğiz?”
SASKİ logosundan Atatürk amblemli logonun değiştirildiği iddialarına da cevap veren Demir, şunları söyledi:
“SASKİ logosunun değişmesi de gündeme getirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu amblemimizde bir değişiklik var mı? Samsun’da Atatürk ambleminin bir yerden çıkartılması diye bir şey var mı? Burası ‘İlkadım’ şehri. Öyle olsa yer yerinden oynaması lazım. Peki, şimdi o yalan ifadeler ne olacak? Bilerek kullanılan yalan ifadeler ne olacak. Bu şehrin insanlarına, meclise saygısızlıktır. Koca koca devasa yazılı ve görsel manşetlere taşıyan gazeteciliklerine yazık. Buradan bypasslı, haberli, anlaşmalı o tür sistemine yazık. Yazıklar olsun! SASKİ’nin ambleminde Atatürk olur mu? Kanalizasyon kapağına bunu mu koyacağız. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlara yerlerde mi çiğneteceğiz? Bütün büyük şehirlerde su idarelerinin amblemleri vardır. Bir tek SASKİ’nin yok. Arkadaşlar bir amblem çalışması yapmışlar. Tutmuş onu birisi, ‘Vay bu amblem sanki Samsun Büyükşehir Belediyesinin ambleminden Atatürk resmi çıkartılmış’ gibi bir manipülasyon yapıyorlar. Bu ulusal basın araçlarında da gündeme geldi. İnsan bunun doğru olup olmayacağına bir bakar. Bize soran da olmadı. Algı yapmaya çalışıyorlar. Hiç merak etmeyin 4 yıl sonraki algıyı hep beraber göreceğiz.”
Meclisten havale edilen 36 madde ilgili komisyonlarda ele alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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