Samsun’da şofbenden yangın çıktı

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Samsun’da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles’inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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