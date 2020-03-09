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Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı

İHA

Samsun'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A., tartıştığı akrabası A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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