Samsun Okuyor Projesi'ne Kavaklılar Derneği'nden destek

Samsun Valiliği'nin önderliğinde başlatılan kitap okuma kampanyasına bir destek de Kavaklılar Derneğinden geldi. Başkan Ersin Erge, “Dünyamızda hayat boyu eğitim ve öğrenim yolculuğu artarak devam etmelidir. Yüce kitabımız 'Oku' diye başlıyor. Okumak aydınlatmaktır. Çünkü bilgi güçtür” dedi.

Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, Samsun Atakum ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ‘Kitap Okuyan İnsanlar’ heykelinin yanında; kısa metrajlı bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşım dernek üyeleri ve izleyenler tarafından beğenildi. Başkan Ersin Erge yaptığı açıklamada, “Birçok ülkede, kendi gözlerimle gördüm. Kütüphanelerini, okullarını, üniversitelerini saymıyorum bile! İnsanlar otobüste, durakta, trende, uçakta, deniz kıyısında, çimenler üzerinde ve hatta uyumadan önce mutlaka kitap okuyorlar. Parklarda, duraklarda dahi ufak kütüphaneleri var. Bizde de kitap bağışı var. Ancak ülkemizde de otobüs duraklarında, parklarda kütüphaneler olmalıdır. Doğrusu bizler radyo kuşağıyız. Bizden sonrakiler televizyon kuşağı; şimdikiler ise internet kuşağıdır. Şimdiki çocuklara 'Z' kuşağı deniyor; bana göre ise alfa kuşağıdır. Dünyamızda hayat boyu eğitim ve öğrenim yolculuğu artarak devam etmelidir. Yüce kitabımız 'Oku' diye başlıyor. Okumak aydınlatmaktır. Çünkü bilgi güçtür. Güç, hakimiyettir. Gazi Atatürk 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' demiştir. Bu sözü Samsun'da söylemiştir. Örgütleri de bu çalışmalara daha çok destek olmalılar. Kavaklılar Derneği olarak bizler 'Samsun Okuyor, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi'ni destekliyoruz” diye konuştu.

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