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Menteş: “SAMÜ, adından söz ettirmeyi hak eden bir kurum” Aydın: “Samsun'a yakışır şekilde eğitimde yüksekleri hedefliyoruz”

İHA

Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) ulusal ve bölgesel çapta adından söz ettirmeyi hak eden bir kurum olduğunu söyledi.

Menteş: “SAMÜ, adından söz ettirmeyi hak eden bir kurum” Aydın: “Samsun'a yakışır şekilde eğitimde yüksekleri hedefliyoruz”

Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) ulusal ve bölgesel çapta adından söz ettirmeyi hak eden bir kurum olduğunu söyledi.
SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ve beraberindeki heyeti Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisi'nde ağırladı. "Yol O'nun" konferansları kapsamında Samsun'a gelen Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş'in beraberindeki heyette; Yeni Dünya Vakfı Samsun İl Başkanı Osman Çetinkaya, Cihannüma Samsun İl Temsilcisi İlker Efe, Cihannüma Bölge Koordinatörü İrfan Göz ve Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu yer aldı.
Misafirperverliklerinden dolayı SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a teşekkürlerini ileten Selahaddin Menteş, Samsun'un ismini taşıyan Samsun Üniversitesi'nin çok önemli bir misyonu olduğunu ifade etti. Üniversitelerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacak mihenk taşları olduğunu belirten Menteş, Samsun Üniversitesi'nin ulusal ve bölgesel çapta adından söz ettirmeyi hak eden bir kurum olduğunu söyledi. Ülkemizin gelişimi açısından üniversitelerin daha fazla bilim üretmesi gerektiğine dikkat çeken Menteş, bu kapsamda Samsun Üniversitesi'nin de başarılı çalışmalarıyla bu alanda önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

“Samsun'a yakışır şekilde eğitimde yüksekleri hedefliyoruz”
Samsun Üniversitesi'nin şehrin adına yakışır şekilde yenilikler içeren çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik açıdan üstlendiği görevleri en iyi şekilde ifa ettiğinin altını çizerek eğitimle ilgili çalışmalarda seviyeyi daha da yükseklere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Aydın, nazik ziyaretlerinden dolayı Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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