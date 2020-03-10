Üniversiteli öğrenciler, öldürülen kadınlar için fidan dikti



Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, bir grup üniversite öğrencisi şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için 100 fidan dikti.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi´nde bulunan 100´üncü Yıl Hatıra Ormanı´nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve bir grup akademisyen şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için fidan dikti. Etkinliğin amacının kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak olduğu vurgulandı. Etkinlikte, hayatını kaybeden 100 kadın için 100 adet fidan dikildi. Dikilen her fidana üzerinde öldürülen kadınların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda öğretim görevlisi olan Melek Yüce, "Çevre Koruma dersimiz kapsamında öğrencilerimizle beraber böyle bir proje oluşturduk. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü´nde kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınları yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Onlar için birer tane fidan diktik. Hepsine isimleri verip onlara atfettik. Bu fidanlar beraber hayatta olmaya devam etmelerini sağlamayı amaçladık" şeklinde konuştu.

Anestezi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Semih Demirbağ da "8 Mart Kadınlar gününün önemi için hayatını kaybeden 100 kadın için fidan diktik. `Bir fidan bir nefes´ sloganıyla fidanlarımızı diktik. Bizim için bu etkinlik çok özel ve çok anlamlı oldu" diye konuştu.

Artık hiçbir kadının şiddet görerek hayatını kaybetmesini istemediklerini dile getiren Nazlı Aleyna Yüksel, "Artık kadınlarımız ölmesin, artık kadına şiddet bir son bulsun istiyoruz. Biz artık annelerimizin, ablalarımızın ve artık bir kadın daha kaybetmek istemiyoruz. Bugüne kadar şiddetten ve tecavüzden ölen kadılarımız için fidan diktik. Bizim tek istediğimiz kadınlarımız ölmesin, kadınlarımıza tecavüz edilmesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-03-10 12:07:21



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