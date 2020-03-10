Kızılırmak Deltası fotoğraflarla Ankara’da tanıtılacak

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Samsun Atakum Belediyesince Ankara’da Kızılırmak Deltası'nda çekilen fotoğraflardan oluşan karma fotoğraf sergisi açılacak.

Atakum Belediyesince 12 Mart Perşembe günü Çankaya Sanat Merkezi'nde Kızılırmak Deltası'nı belgeselleştiren, tüm ülkeye ve dünyaya tanıtan Samsunlu fotoğrafçıların deltada çektikleri fotoğraflardan oluşan karma fotoğraf sergi açılacak. 1 hafta açık kalacak olan sergide, Kızılırmak Deltası'na yasaklar ve kısıtlamalar yüzünden gidemeyen fotoğrafçılar, önceden çektikleri fotoğrafları sergileyerek seslerini duyurmaya çalışacak.

Sergide 47 fotoğraf sanatçısının 75 fotoğrafı yer alacak.

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