Samsunspor'da geleceğin yıldız adaylarına 'Beslenme' eğitimleri “Enerji için karbonhidrat şart”

Samsunspor Futbol Akademisi'nde 'Beslenme' eğitimlerine başlayan Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, "Optimal performans için besinlerden gelen enerjiye ihtiyaç vardır" dedi.

Yılport Samsunspor Futbol Akademi Uzman Diyetisyeni Büşra Atmaca, U14 takımına 'Çocuk ve Genç Futbolcularda Beslenme' konulu eğitim semineri düzenledi. Atmaca, geleceğin yıldız adaylarına, "Sporcuların optimal performans sergileyebilmesi için besinler yoluyla enerjiye ihtiyaç vardır. Optimal egzersiz performansı için sporcunun günlük harcadığı enerji miktarının iyi belirlenip bu enerji gereksinimine denk bir beslenme planı uygulanması gerekmektedir" diye seslendi.



Hastalıklar ve sakatlanma oranı

Nuri Asan Tesisleri Altyapı Gençlik Geliştirme Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan eğitim seminerinde Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, altyapı oyuncularına, sporcuyu başarıya götüren etkenleri anlattı. Yeterli ve dengeli beslenen futbolcu çocukların avantajlarının, antrenmanlarda ve müsabakalarda performansının yüksek seviyede olduğunu, okul başarısı ve üst düzey konsantrasyonun önemi gibi konulara değinen Atmaca, "Tüm bunların dikkate alınması hastalık ve sakatlanma oranını düşürecektir" dedi.



Takım sporlarında beslenme

Sporcuların optimal performans sergileyebilmesi için besinler yoluyla enerjiye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, "Optimal egzersiz performansı için sporcunun günlük harcadığı enerji miktarının iyi belirlenip bu enerji gereksinimine denk bir beslenme planı uygulanması gerekmektedir. Belli bir amaç çerçevesinde olmadan, bilinçsiz beslenme planı ile ortaya çıkan ağırlık kaybı ve kazanımı durumları sporcunun performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle enerji alımının yetersiz olması; yağsız doku kütlesi kaybına, kuvvet ve dayanıklılığın azalmasına, bağışıklık, endokrin ve kasiskelet fonksiyonlarının bozulmasına sebep olmaktadır. Tüm bunlar egzersiz performansında düşüş oluşturmaktadır" diye konuştu.



Beslenme ve antrenman adaptasyonu

Her sporcunun cinsiyet, yaş, spor dalı, süresi, spor yaşı gibi etmenlerle ilintili olarak farklı beslenme programlarına gereksinimi olduğunu vurgulayan Atmaca, "Sporcu beslenmesi, beslenme bilimi kapsamında 'egzersizbeslenme' etkileşimini inceleyen ve son yıllarda yapılan çalışmalarla önemi giderek artan bir alandır. Sporcularda uygun bir beslenme programı ile sağlığın iyileştirilmesi, vücut kompozisyonunun düzenlenmesi ve antrenman adaptasyonu sağlanmaktadır. Bununla birlikte müsabaka öncesi, sırası ve sonrasındaki beslenme stratejileri ile performans artışı, yorgunluğun gecikmesi, egzersizden üst düzey verim sağlanması ve toparlanmayı kolaylaştırma gibi faydalar elde edilmektedir" şeklinde konuştu.



Karbonhidratların önemi

Özellikle karbonhidratların sporcu beslenmesinde büyük önem taşıyan makro besin öğeleri olduğunu belirten Büşra Atmaca, "Özellikle egzersiz içerisinde performansa olan katkısı ve egzersiz dışında antrenman adaptasyonunda kullanılması karbonhidratın sporcu beslenmesinde ayrı değerlendirilmesine neden olmaktadır. Karbonhidratlar, vücutta kan glukozu, kas glikojeni ve karaciğer glikojeni olarak üç formda bulunmaktadır. Egzersiz esnasında kasların asıl yakıt kaynağı kas glikojen depoları olsa da bu iç karbonhidrat deposu egzersiz esnasında temel yakıt kaynağı olarak kullanılmaktadır. Gerek kasta gerekse karaciğerde depo halinde bulunan glikojen depoları sınırlı miktarda karbonhidrat depoladıklarından dolayı karbonhidratların sporcular tarafından her gün ve her öğün tüketiliyor olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Taze meyve, sebze ve baklagil

Büşra Atmaca, bununla ilgili önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Enerji depolarının dolması için sebze, patates ve tahıl gibi karbonhidratların tüketilmesi gerekiyor. Sporcular için sıvıelektrolit dengesinin oldukça önemli olduğunu, sporcuların terlemeyle sıvı kayıplarının fazla olduğunu ve kayıpları en aza indirgemek için her gün yeterli miktarda (en az 2.53,5 litre) su içilmeli. Öğün sayıları 3 ana öğün, 23 ara öğün şeklinde düzenlenmeli. Yemekler yavaş yenmeli, özellikle maç günlerinde sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir. Fazla yağlı ve şekerli gıdalardan mutlaka uzak durulmalı. Maç öncesi ana öğünün mutlaka 4 saat öncesi ve maç sonrası ilk 1 saat boşalan depoların bol sıvı, karbonhidrat ve bir miktar proteinle doldurulması gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.