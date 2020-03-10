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Öğrenciler Samsun TSO’da

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerini kabul etti.

Öğrenciler Samsun TSO’da

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerini kabul etti.
Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Hakan Sarıözkan ve öğretmenleri ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Murzioğlu, Samsun TSO’nun yapısı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

“A” kalite Oda
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 'A' seviyesinde akreditasyon belgesine sahip Türkiye'nin sayılı odalarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Odamızın; kanun gereği kendilerine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, 'üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek' gibi önemli bir misyonu daha vardır. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizdeki odaların da asli misyonu budur. Bu misyon çerçevesinde, odamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. Bizler daima üyelerimize en iyi hizmeti vermeyi kendine hedef koyan bir anlayış içindeyiz” dedi.

"Gelecek sizlerin"
TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Kapsamında” 81 ilden 81 Mesleki ve Teknik okuldan Samsun’dan desteklenen tek okulun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu belirten Murzioğlu, “Bu okul, aynı zamanda benim de mezun olduğum bir okul. O zaman ki adı Ticaret Lisesi’ydi. Sizleri bugün burada görmek beni çok mutlu etti. Beni eski günlerime götürdünüz. Gelecek sizlerin. Bizlerde sizlere iyi bir gelecek bırakmanın çabasındayız. Eğitime alanına yapılan her katkının, ülkenin geleceğine yapıldığının bilincindeyiz. İnşallah öğretmenlerimizin de desteğiyle alacağınız iyi bir eğitimle gelecekte sizler ülkemizde söz sahibi olacaksınız” diye konuştu.
Murzioğlu daha sonra, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı, onlara hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler ardından da, Samsun TSO birimlerini gezerek bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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