Direkten düşen elektrikçi ölü bulundu

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Samsun'da elektrik direğinden düşen bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Yeşilalan Mahallesi Tuzla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçi olduğu öğrenilen Mehmet Yılmaz (43) elektrik direği yanında ölü olarak bulundu. Kafasında düşmeye bağlı olarak değerlendirilen darp izi tespit edilen Mehmet Yılmaz'ın elektrik direğinden düştüğü tahmin ediliyor. Yılmaz'ın ölümü savcı tarafından şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.