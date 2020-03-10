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Vali Osman Kaymak: "Korona virüsü krizini fırsata çevirmeliyiz” Samsun Dekorasyon ve Mobilya Fuarı 5. kez kapılarını açtı

İHA

'5. Dekorasyon ve Mobilya Fuarı' açılışında konuşan Vali Osman Kaymak, "Korona virüsü nedeni ile Çin ve İtalya'daki ekonomik durgunluk, kriz bizim için inşallah fırsata dönüşecektir" dedi.

Vali Osman Kaymak: "Korona virüsü krizini fırsata çevirmeliyiz” Samsun Dekorasyon ve Mobilya Fuarı 5. kez kapılarını açtı

‘5. Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’ açılışında konuşan Vali Osman Kaymak, "Korona virüsü nedeni ile Çin ve İtalya'daki ekonomik durgunluk, kriz bizim için inşallah fırsata dönüşecektir" dedi.
Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Ali Rıza Ercan ise, “Korona virüsü ile birlikte Çin ve İtalya'nın mobilya ihracatında son derece sıkıntılar yaşayacağının artık ortaya çıkıyor. Bu şansımızı gayet iyi kullanmak zorundayız" diye konuştu.
‘5. Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı. 2020 yılının mobilyacılar açısından bir şans olduğunu belirten Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Ali Rıza Ercan, “Mobilya sektörü ihracat konusunda Türkiye'nin en yüksek sektörlerinden bir tanesidir. Gerek inovasyon gerek ARGE çalışmaları bakımından her zaman kendini geliştiren ve dünya standartları içerisinde yarışamayacağımız hiç bir ülkenin olmadığının altını çiziyorum. 2020 yılında 5.'sini yaptığımız mobilya fuarımızın gelişmekte olan ülkeler bazında değerlendirdiğiniz zaman ne kadar önde olduğumuzun görmenin mutluluğu paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce 2020 yılı bizim için ayrı bir şans oluşturmuştur. Korona virüsü ile birlikte Çin ve İtalya'nın mobilya ihracatında son derece sıkıntılar yaşayacağı artık ortaya çıkıyor. Bu şansımızı gayet iyi kullanmak zorundayız. İstanbul mobilya fuarında bunun ışıklarını gördük" açıklamasında bulundu.
Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Malkoç, fuarların sektörlere pek çok açıdan değer kattığını söyleyerek, "Fuarlar yerel ekonomi de canlılık oluşturuyor. Bizler bugün kentimizde önde gelen sektörlerden biri olan, mobilya sektörüne ilişkin gelişmeleri takip etmek, trendlere hakim olmak ve işbirliklerine zemin oluşturmak amacıyla organize edilen mobilya fuarı vesilesiyle birlikteyiz. Samsun’da iyi bir mobilya imalat alt yapısı var. Tasarım ve model üretme konusunda kat edilmiş iyi bir mesafe var. Kümelenme oluşturabilecek düzeyde bir işbirliği zemini de var. Samsun’un mobilya sektöründe daha fazla söz sahibi olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk ise, "Bu merkezde birçok fuar açılışına katıldık. Özellikle Tekkeköy ilçemiz bu alanda, bu merkezde kendisinin öne çıkmasında etkili hale geldi. Üreticilerimizin, tüketici olan vatandaşlarımızla buluşacağı önemli bir günü icra ediyoruz. Samsun ekonomisiyle birlikte üreticilerin ve tüketicilerin buluştuğu bu merkezde önemli işlerin yapılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Samsun'un yıllık ihracatı yıllık 650 milyon dolardır"
Son olarak kürsüye gelen Samsun Valisi Osman Kaymak da fuarların sektörün gelişmesine büyük katkı yaptığını ifade ederek şunları söyledi:
"Üreticiler ile tüketicileri müşteriler ile buluşturuyor. O yönüyle sektörü güçlendiriyor ve ilimizin tanıtımına katkı yapıyor. Fuarın bölgeselden öte ulusal fuar haline dönüşmesini çok önemsiyoruz. Şüphesiz bunu hep birlikte yapacağız. Samsun'da ortak akıl diye bir tabir kullanıyoruz. Bir araya geldiğimiz zaman çok güzel şeyler yapılacağına şahit oluyoruz. Bu fuar merkezide valilik, belediye, ticaret odası, esnaf odası birlikte el ele vererek yapıldı. Samsun bir mobilya kentidir. Buradaki tasarımından kümeleşmeye kadar her türlü ortam oluşmuş ama Samsun belki bunu çok iyi yakalayamamış. Bu vesile ile mobilya alanında büyük atılımlar yaparak ihracata yönelik bizlere yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Samsun'un yıllık ihracatı yıllık 650 milyon dolardır. Samsun ölçeğinde bir il için bunu çok yeterli görmüyoruz. Bu anlamda ilimizde ihracatın artırılması için büyük çalışma içerisindeyiz. Samsun için vizyonlar koyuyoruz. Bu anlamda ovaları ile bilinen bir kentin tarım alanın çok fazla ihracat üretimimizin olmadığını görüyoruz. Bunun çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Korona virüs nedeni ile Çin ve İtalya'da ki durgunluk inşallah kriz bizim için fırsata dönüşecektir. Bu diğer sektörler açısında da fırsat doğuruyor. Türkiye Allah şükür korona virüsünü de çok iyi yönetiyor. Bakanlık görevlerine teşekkür ediyorum."
Kürsü konuşmaların bitiminde kurdele kesimi yapıldı. Akabinde Vali Kaymak ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.
Açılış törenine ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, belediye başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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