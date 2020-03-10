Canik’te yeni yol açma çalışmaları

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mahallelerde yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yeni yol açma çalışmaları Teknepınar Mahallesi’nde devam ediyor. Program dahilinde belirlenen ihtiyaçlara göre çalışmalarını farklı bölgelerde aynı anda Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Yeni yol açma, genişletme, ve stabilize çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Teknepınar Mahallesi’nde 10 metre ve 25 metre genişliğinde yeni yol açma çalışmasına başladı. Yol açma işlemi bittikten sonra önümüzdeki günlerde stabilize ve temel altı malzeme serimi çalışmaları tamamlanan yollar trafiğe açılmış olacak.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Canik için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda özellikle Büyükşehir Belediyemize de teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz hizmet için buradayız ve burada olduğumuz sürece vatandaşımıza hizmet etmeye, ilçe halkımızın yaşamını kolaylaştırmaya, ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Açtığımız ve genişlettiğimiz yollar bölgenin daha sağlıklı gelişmesini sağlayacak. Yaptığımız bütün yol çalışmalarıyla ilgili olarak çok olumlu dönüşler alıyoruz. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın yaşamına dokunmak bizleri mutlu ediyor. Onlar hizmetlerin en iyisine en güzeline layıklar” diye konuştu.

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