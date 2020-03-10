TBB Başkanı Feyzioğlu: “Yargı Reformu önemlidir, uygulamada sorun vardır” “İfade özgürlüğüne değer verilen bir ülke hedefini ihlal eden yaklaşımlar kararlar yargı reformundaki hedefe zarar vermektedir”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Yargı reformu ile bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ortaya konulan hedefi özgürlükçü, çağdaş, ifade özgürlüğüne değer verilen bir ülke hedefini ihlal eden yaklaşımlar kararlar, özetle uygulamalar bizzat yargı reformundaki hedefe zarar vermektedir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinde ‘Yargı reformuyla birlikte güncel değişimler’ konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Yargı reformunun doğru ve önemli olduğunu ancak uygulamada sorun yaşandığını belirten Feyzioğlu, “Yargı Reformu önemlidir. Niyet doğrudur. Amel de doğru olacaktır. Doğru işler yapılmaya başlanmıştır ancak yazılan da en üst seviyeden taahhüt edilmiştir bu millete. Yazılanın hayata geçmesi uygulama ile olur. Bir kanunu yazmak vardır, bir de kanunun gerçek yazıcısı denilen uygulamacısı vardır. Kanunlar yazılmaya başlanmıştır. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğru bir belgedir. İçine biz de çok büyük bir katkı sunduk. Her satırında doğruluk vardır, binlerce saatlik emek vardır. Arkasında bir irade vardır. Paketler halinde hayata geçmeye başlamıştır. İlk paket başarı ile hayata geçmiştir. Karalama kampanyaları içerisinde gerçek değerini birileri küçültmeye çalışsa da yararlananlar ne kadar değerli olduğunu önemli olduğunu bilmektedir. Uygulamada sorun vardır. Uygulamada yargı reformu ile bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ortaya konulan hedefi özgürlükçü, çağdaş, ifade özgürlüğüne değer verilen bir ülke hedefini ihlal eden yaklaşımlar kararlar, özetle uygulamalar bizzat yargı reformundaki hedefe zarar vermektedir. Demek ki yapacak işimiz çoktur. Doğru uygulamalarla doğru amaçlar hayata geçirilecektir diye düşünüyorum. Sizlerden de çok umutluyum. Sorunlar çözülmek içindir. Hepsini çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konferansa Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

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