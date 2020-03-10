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OMÜ’nün Filistinli öğrencileri bağımsızlık mücadelelerini anlattı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğu'nun iş birliğinde Filistin tanıtım ve kültür günü düzenlendi.

OMÜ’nün Filistinli öğrencileri bağımsızlık mücadelelerini anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun iş birliğinde Filistin tanıtım ve kültür günü düzenlendi.
Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte OMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi çalışanı Öğr. Gör. İsmail Hodziç Filistin’in Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, “Filistin halkı senelerce kendi topraklarında özgürce yaşamak için mücadele veriyor. Biz de onların acılarını paylaşıyoruz. Ayrıca kendimiz için de çıkarmamız gereken dersler var. Her ne kadar farklı düşüncelerde olsak da söz konusu vatan olduğunda birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi.
Etkinliğe katılmaktan dolayı heyecan ve onur duyduğunu dile getiren Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, “Filistin demek peygamberler diyarı demektir. Müslümanların ilk kıblesi, Mescidi Aksa ve Kudüs demektir. Bugün Filistin demek, acı ve gözyaşı demektir. Biraz öz eleştiri yaparak bu durumun aslında bir sonuç olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz ne zaman farklılıklarımız nedeniyle birlik ve beraberliğimizi kaybettik; o zaman emperyal güçlerin üzerimizde oynadığı oyunlara zemin hazırladık. Biz bir ve beraber olacağız ki üzerimizde oynan oyunları bozabilelim” diye konuştu.
Filistin tanıtım filminin gösterilmesiyle devam eden etkinlikte, Filistin kültürünü yansıtan şiir ve müzik gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Filistinli öğrenci, İsrail’in Filistin’de 100 yıldır süren işgalini, başlangıcından günümüze kadar anlatarak katılımcıları bilgilendirdi. Etkinliğin sonunda emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edilerek Filistinli öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Açı Okulları Sahibi Rüstem Dinç, Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Başkan Yardımcısı Nida Salah, Uluslararası Öğrenci Ofisi çalışanı Öğr. Gör. İsmail Hodziç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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