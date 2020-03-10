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Almanya'da hastanede yatağa bağlanan Kaan, Türkiye'ye getirildi

DHA

Almanya'da hastanede yatağa bağlanan Kaan, Türkiye'ye getirildi


Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)ALMANYA´da geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası kaldırıldığı hastanede yatağa bağlanıp, hakim kararıyla ailesine uzaklaştıma verilen 8 yaşındaki Kaan Gümüş, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Samsun'da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaan'ın annesi Ayfer Gümüş, (36) "Türk devletine sonsuz teşekkürler, oğlumuz Türkiye´de tedavi görmeye başladığından beri daha mutluyuz" dedi.
Almanya´da doğan ve 2 yaşından itibaren epilepsi hastası olan Kaan Gümüş, ailesinin iddiasına göre, yaklışk 10 gün önce geçirdiği kriz nedeniyle götürüldüğü hastanede yatağa bağlandı. Ailenin itirazlarına rağmen yatağa bağlı halde tutulan çocuğu yine ailenin iddiasına göre, hastane yönetimi taburcu etmeyerek alıkoydu. Bunun üzerine Gümüş Ailesi sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatarak, Türk yetkililerden yardım istedi. Türk Dışişleri Bakanlığı devreye girerek, Kaan´ın taburcu edilmesini sağladı. Oğullarını hastaneden çıkartan aile, Kaan ile birlikte önceki gün tedavi için Samsun´a geldi.
Özel bir hastanede tedaviye alınan Kaan´ın epilepsi ataklarının son 2 yılda arttığını anlatan anne Ayfer Gümüş, "Bu hastalık için gitmediğimiz hastane kalmadı. Almanya´da atakları artınca ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık. Biz, Kaan´ın atakları biraz azaldıktan sonra Türkiye´ye dönmeyi planlıyorduk. Çocuğuma ilaç üstüne ilaç verdiler ve kendisine zarar verdiğini belirterek, bağladılar. Çocuğumu yatağa bağlı halde buldum. Çocuğumu yıkamak istedim, izin vermediler. Hastaneye hakim geldi. Hakim ile konuşmak istedim ancak doktorlar izin vermedi. 20 dakika sonra ise doktorlar, Kaan´ın tüm yetkililerinin artık kendilerinde olduğunu söylediler. Bu duruma tepki gösterdik. Daha sonra durumu sosyal medyadan paylaşıp, yardım çağrısında bulundum. Konsolosluğu aradım, durumu anlattım. Çocuğumu bize göstermediler. Konsolosluğun haber vermesi üzerine Türkiye´den yetkililer devreye girdi. Daha sonra Samsun´a geldik ve şu an çocuğumun tedavisi devam ediyor" dedi.
`TÜRK PASAPORTU ALMANIZA GEREK YOK´
Kaan için pasaport aldıkları sırada Alman yetkililerin kendilerine, "Türk pasaportu almanıza gerek yok" dediğini öne süren anne, "Alman pasaportu alacağım zaman, `Çocuk zaten Alman vatandaşı´ dediler. Bundan beş yıl önce bir arkadaşım, Türkiye´de kaza geçirdi. Anne-babasu ölen çocuğu anneanne ve dedeye vermediler. Gençlik Dairesi çocuğu ellerinden aldı. Bu olaydan sonra 3 çocuğuma Türk kimliği çıkardım. Türk kimliği olmasaydı, belki çok daha büyük sıkıntılar yaşatacaklardı. Türk devletine sonsuz teşekkürler, oğlumuz Türkiye´de tedavi görmeye başladığından beri daha mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL
2020-03-10 18:01:33

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