Narkotik uygulaması yapan polislere dua etti



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da narkotik uygulaması sırasında polis ekiplerinin yanına gelen Fikret Kıyak (65), "Allah kolluk kuvvetlerimize zarar vermek isteyen hainlere fırsat vermesin' diye dua etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ekip, 85 personel ve 1 dedektör köpeğinin katılımı ile İlkadım ilçesi genelinde uygulama yaptı. Ekiplerin, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde görev yaptığı esnada Fikret Kıyak, aracından inerek ekiplere dua etmeye başladı. Polislere sarılıp çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kıyak, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah gençlerimizi zehirlemek isteyenlere, kötü niyetli vatandaşlara ve size zarar vermek isteyen hainlere fırsat vermesin' dedi.

415 KİŞİ SORGULANDI

Ekipler, uygulama boyunca 415 kişi, 83 araç ve 26 işyerini kontrol etti. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, eksiklikleri bulunan 6 araç ve şoförüne toplam 5 bin 856 TL para cezası uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-03-10 18:39:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.