Samsun'da şok narkotik uygulaması

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Samsun'da narkotik polisi tarafından şok uygulama yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 24 ekip, 85 personel ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İlkadım ilçesi genelinde 15.0017.00 saatleri arasında şok uygulama düzenlendi. Yapılan uygulamada, 415 şahıs, 83 araç ve 26 işyeri kontrol edildi. Toplam 8 kullanıcı şahıstan 3 paket halinde yaklaşık 3 gram bonzai ve 20 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıstan 1 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 6 araç şoförüne idari toplam 5 bin 856 TL idari para cezası uygulandı.

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