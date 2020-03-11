Öğrenciler korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alanşeyhi Mahallesi Çayır İlkokulu öğrencileri korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehlikesi ve her türlü viral hastalıklar karşısında bilinçli olmak maksadıyla ve artan maske fiyatlarından dolayı öğrencilere kendi imkanlarıyla maske yapımı öğretmenleri tarafından öğretildi.

Öğretmen Tacettin Saraçoğlu önderliğinde yapılan maskelerin yanı sıra virüslere karşı korunma konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi. Öğrenciler, virüslerden korunmayı öğrendiklerini ve pahalı olan maskeleri kendilerinin yapmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğrenci velileri ise yaptıkları bu çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür ederken maske takma konusunda kendilerinin de bilinçlendiğini söylediler.

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