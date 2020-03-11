Hastane çalışanlarından ilkokul öğrencilerine kütüphane hediyesi

Samsun Gazi Devlet Hastanesi tarafından başlatılan “Köy Okuluna Destek Projesi” kapsamında hastane çalışanları Samsun Canik ilçesinde bulunan Düzardıç İlkokulunda mini bir kütüphane kurdu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesi çalışanlarının desteğiyle Canik Düzardıç İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Minik öğrenciler için boyama etkinlikleri ve palyaço gösterisinin de yapıldığı açılışta, öğrencilere sağlık çalışanları tarafından hediye edilen kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar da dağıtıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ”Bugüne kadar pek çok açılışta bulundum ama bir kütüphane açmanın, özellikle bu kütüphaneyi sağlık çalışanlarının hediye ettiği kitaplarla açmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bu çalışmayla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti ve 'Her Yere Kitap Her Yerde Kitap' kampanyalarına bir nebze de olsa destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise üçüncü yılına giren "Samsun Okuma Vakti" projesinin nesillerin dünyasında fark oluşturmak için çıkılan bir gönül seferberliği olduğunu vurgulayarak, "Yerel bir hareket olarak başlayan proje bugün geldiğimiz noktada ulusal bir hüviyet kazanarak tüm yurtta tanınır hale gelmiştir. Çalışmalarımızın somut hedefleri olarak belirlediğimiz, bir gezici kütüphane, bir merkez kütüphane, 100 taşınabilir kütüphane bin mini kütüphane bir milyon kitap şehrimizin kitaba ve aydınlanmaya olan bakış açısını değiştirecek nitelikte adımlardır" diye konuştu.

Gazi Devlet Hastanesi adını taşıyacak kütüphaneyi bu güler yüzlü miniklere hediye etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Hastane Başhekimi Emine Sehmen de, Gazi Devlet Hastanesi olarak böyle sosyal etkinliklere hastane çalışanlarının desteğiyle devam edeceklerini belirtti.

Gazi Devlet Hastanesi tarafından başlatılan “Köy Okuluna Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilen açılışa ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, hastane yöneticileri, personel ve öğrenciler katıldı.

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