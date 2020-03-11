Kızlan’dan akıl ve zeka oyunlarında il ikinciliği

Samsun Alaçam Kızlan İlkokulu öğrencisi Yaren Güngör, Türkiye akıl ve zeka oyunları "Qbıtz" dalında il ikincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Samsun İl Elemelerinde ilkokullar kategorisinde, "Q Bitz" dalında Kızlan İlkokulu öğrencisi Yaren Güngör il ikincisi "Mangala" dalında da Arifcan Buğra il üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Öğrencileri Yaren Güngör, Arifcan Buğra ve öğretmenleri Nazmiye Gökşen Aygül'ü başarılarından dolayı tebrik eden okul müdürü Ayhan Dodur, “Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Zeka oyunları projesi üç yıl önce okulumuzda uygulanmaya başladı. Projede emeği geçen idareci ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum” dedi.

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