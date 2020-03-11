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OKA 2020 Yılı Destek Programları İl Bilgilendirme Toplantıları

İHA

OKA 2020 Yılı Destek Programları İl Bilgilendirme Toplantıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR83 Bölgesi’nde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2020 yılı destek programlarına ilişkin İl Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmeye başlandı.
İlki 5 Mart 2020 tarihinde Amasya’da başlayan bilgilendirme toplantısına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, daire amirleri ve diğer görevliler katıldı.
Toplantıda Amasya Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Erdin Güden ile Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir, programa ilişkin bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.
OKA’nın Destek Programları Bilgilendirme faaliyetleri Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında Samsun’da düzenlenen toplantı ile devam etti. Tüm destek programları bilgilendirmeleri ile özellikle 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) üzerinde durulan toplantıya Vali Kaymak’ın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, ilçe kaymakamları, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özel sektör temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin yaptı. Şahin, katılımcı kurum temsilcilerine proje süreciyle ilgili bilgiler vererek, “SOGEP’te Bakanlığın aradığı projeler istihdamla alakalı çok net bir hedef grubun olması ve nihayetinde bu hedef grubun istihdam edilerek, ekonomiye katkı sağlaması. Bizim sizlerden istirhamımız bu Mart ayını iyi bir düşünme süreci olarak geçirmeniz. Lütfen OKA’ya gelin, bizi arayın, eposta atın, web sitemizi inceleyin. Proje fikrini birlikte geliştirelim, deneyimlerimizi size aktaralım” dedi.
Açılış konuşmasının ardından OKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir destek programlarına ilişkin sunumunu gerçekleştirerek Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programlarıyla (SOGEP) gelişmenin sosyal boyutu ile ekonomik ve kentsel boyutunu birlikte ele alarak değerlendireceklerini belirterek, “2020 yılı SOGEP projeleri için vizyonumuz, OKA güdümünde hazırlanmış, ildeki sosyal sorunu ve müdahale yönetimini net bir şekilde tanımlayan model nitelikli, yenilikçi projeler. Samsun’un 2030 yılını düşündüğümüz zaman bakanlık bize fikirlerimizi projelendirme şansı sunuyor. Çünkü Samsun’un dönüşümü için büyük ölçekli projelere de ihtiyaç duyulacaktır. Samsun’un vizyonu ve hedefleriyle mevcut mekânsal yapıyı düşündüğümüzde bir uyumsuzluk olabilir. O zaman bu mekânsal yapıyı geleceğe dönük olarak uyarlamamız lazım. İşte bu vizyonla uyumlu projeler de bakanlığımıza sunulabilir. Web sayfamızda bu desteklerin tamamıyla ilgili başvurabileceklerim sekmesi var ve bütün bilgiler orada var, incelemenizi rica ediyorum. Biz de ekip olarak kurumlarımızı ziyaret ederek, saha çalışmaları yapacağız. 03 Nisan 2020’ye kadar kurumlarımızdan ön başvuruları almayı planlıyoruz. O tarihe kadar hep birlikte çalışacağız, bize ulaşabileceksiniz. Amacımız mümkün olduğunca farklı fikri toplamak. Sonrasında çeşitli kriterlere göre değerlendirerek seçilen 3+3 toplamda 6 tane fikri ilimiz için sizinle birlikte çalışmaya başlayacağız” dedi.
Sunum ve soruların yanıtlanmasının ardından kapanış konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak konuşmasında Samsun’un ortaya koyduğu başarılı projeler ile iz bıraktığını dile getirerek, “Proje, etüt çok olsun, kenarda dursun. İlimiz 5060 bin üniversite öğrencisiyle birlikte 300 bine yakın öğrencisi olan bir şehir. Bu kurumlarımızın hepsinin kapasiteleri var. Tarım kentiyiz, tarımla ilgili projeler bekliyoruz. Sanayi kentiyiz, sanayiyle ilgili projeler bekliyoruz. Belediyelerimizden ve diğer kurumlarımızdan da proje bekliyoruz. Korona virüsü nedeniyle İtalya ve Çin’in piyasadan çekilmesiyle ortaya çıkan krizi fırsata dönüştürmeliyiz. Samsun hangi alanlarda ihracatını artıracak, üretimi artıracak bunları tespit etmeliyiz. Bununla birlikte sosyal sorunlar bütün dünyanın, büyükşehirlerin sorunu haline geldi. İntiharlar, uyuşturucu kullanılması, aile içi şiddet ve istismarlar sosyal sorunlardır. Bunların rehabilite edilmesi için kaynak oluşturmak ve proje uygulamak durumundayız. Yine göçmenlere yönelik projeler geliştirilebilir. Güzel projelerinizi bekliyorum ve sizlere güveniyorum. Bütün projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Samsun’un farkını fark ettirelim” diye konuştu.
OKA Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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