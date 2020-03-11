Komisyon toplantısında "korona virüsü" önlemi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri “Japon selamı” verdi, ellerine kolonya sürdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı’nda meclis üyeleri birbirleriyle “Japon selamı” yöntemiyle selamlaşarak, kolonya ile ellerini dezenfekte etti.

Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından her alanda önlemler alınmaya başlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı’nda da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk daha önceki toplantıların aksine meclis üyeleri ile tokalaşmayarak Japon selamı verdi. Daha sonra odasındaki kolonyanın getirilmesini isteyen Soğuk, tüm meclis üyelerinin ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini istedi. Nihat Soğuk’un odasından getirilen kolonya, tüm meclis üyelerine ve toplantıya katılan bürokratlara ikram edildi. Başkan Nihat Soğuk, korona virüsüne karşı tüm önlemlerin imkanlar ölçüsünde alınması gerektiğini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı’nda 36 gündem maddesi görüşüldü.

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