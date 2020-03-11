Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki teknisyen hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisede teknisyen olarak görev yapan Hüseyin Avni Güler (36), arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Güler'in ölümü çalıştığı okuldaki mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.