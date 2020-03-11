Jandarmadan “trafik semineri”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmadan “trafik semineri”

İHA

Çarşamba İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sağlıklı beslenme ve trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında, Çarşamba Kumköy İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle "trafik semineri" verdi.

Jandarmadan “trafik semineri”

Çarşamba İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sağlıklı beslenme ve trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında, Çarşamba Kumköy İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle “trafik semineri” verdi.
Seminer öncesinde, Kumköy Okul Müdürü Sabiha aydın ve ana sınıfı öğretmeni Esin Tekin, jandarma ekiplerine öğle yemeği ikramında bulundular. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminerde, dengeli beslenme, obezite, kalp şeker hastalığı, sigaranın zararları ve trafik eğitimi gibi konular ele alındı.
Seminerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Trafikte yaya olarak çok dikkatsiziz. Aynı şekilde sürücülerimizde öyle. Her ne kadar şoförlerimiz daha dikkatli olmak zorunda gözükse de, bizim de trafikte yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Öncelikle üst geçitleri kullanmalıyız, yaya geçitlerinin olduğu yolları kullanmalıyız. Eğer biz bu alışkanlıkları kazanırsak hata oranı daha aza inecektir. Bir diğer en önemli sorunumuz ise sigara içme hastalığı. Maalesef günümüzde çok yaygınlaştı. Nitekim obezite hastalığı da öyle. Bunun en büyük nedeni masa başı alışkanlığı. Yani hareketsiz kalmamız. Ama yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte masa başı egzersizler ve doğru duruş hareket pozisyonları ile bu sorunları rahatlıkla çözebiliriz.”
Seminer sonrası program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını ...
Çocuk pornosu paylaşımı yapan 2 yabancıya gözaltı
YEREL HABERLER Çocuk pornosu paylaşımı yapan 2 yabancıya gözaltı
Canik’te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi” sürüyor
YEREL HABERLER Canik’te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi” ...
Balık tezgahlarında her şey 10 lira
YEREL HABERLER Balık tezgahlarında her şey 10 lira
'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti
YEREL HABERLER 'Kadın Emek Pazarı'nın çehresi değişti
İlkadımlı miniklere meslek tanıtımı
YEREL HABERLER İlkadımlı miniklere meslek tanıtımı
Komisyon toplantısında "korona virüsü" önlemi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri “Japon selamı” verdi, ellerine kolonya sürdü
YEREL HABERLER Komisyon toplantısında "korona virüsü" önlemi Samsun ...
Salgın hastalık dönemlerinde el yıkamanın önemi
YEREL HABERLER Salgın hastalık dönemlerinde el yıkamanın önemi
Rektör Aydın: “Mehmet Akif Ersoy milletimiz için bir moral ve cesaret kaynağı olmuştur”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Mehmet Akif Ersoy milletimiz için bir ...
Dernekten eğitime destek
YEREL HABERLER Dernekten eğitime destek
Kazara milli tekvandocu lise öğrencisini vuran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kazara milli tekvandocu lise öğrencisini vuran şahıs ...
Yörükler gözetim altında
YEREL HABERLER Yörükler gözetim altında
Özköse: "Hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin" 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'
YEREL HABERLER Özköse: "Hayal kurun ve hayallerinizin peşinden ...
Kitap bağışlayarak meslektaşlarına meydan okudu
YEREL HABERLER Kitap bağışlayarak meslektaşlarına meydan okudu
Şehit annesinin istediği
YEREL HABERLER Şehit annesinin istediği
Görmenin sinsi hastalığı 'glokom’a dikkat
YEREL HABERLER Görmenin sinsi hastalığı 'glokom’a dikkat
OKA 2020 Yılı Destek Programları İl Bilgilendirme Toplantıları
YEREL HABERLER OKA 2020 Yılı Destek Programları İl Bilgilendirme ...
(Görüntülü) Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, ...
Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan ...
MHP İlçe Başkanı Demirci'nin eşini oğlunun düğününde öldüren sanığa 25 yıl hapis
YEREL HABERLER MHP İlçe Başkanı Demirci'nin eşini oğlunun düğününde ...
Kızlan’dan akıl ve zeka oyunlarında il ikinciliği
YEREL HABERLER Kızlan’dan akıl ve zeka oyunlarında il ikinciliği
Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ...
OMÜ öğrencilerinden “100 Ses Bir Nefes”
YEREL HABERLER OMÜ öğrencilerinden “100 Ses Bir Nefes”
Samsun'da 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X