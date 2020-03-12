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OMÜ 490 bin liralık disiplinler arası projeyle öncü olmayı hedefliyor

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin'in geliştirdiği 490 bin lira bütçeli proje, OMÜ Proje Yönetimi Ofisinin koordine ettiği Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

OMÜ 490 bin liralık disiplinler arası projeyle öncü olmayı hedefliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin’in geliştirdiği 490 bin lira bütçeli proje, OMÜ Proje Yönetimi Ofisinin koordine ettiği Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.
OMÜ’nün öncelikli alanlarda belirlediği 1908 kodlu Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde desteklenmeye değer bulunan ilk proje olarak da dikkat çeken “Ayarlanabilir Elastik Antagonist Kas Replasman Düzeneğinin (AEAKRD) Statik Uygulamasının ve Prototipinin Geliştirilmesi” adlı proje, sağlık ve mühendislik disiplinlerini bir araya getirmesiyle de interdisipliner (disiplinler arası) bir özellik taşıyor. Projede; yürütücülüğü Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin üstlenirken, araştırmacı olarak da OMÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Engin Burgaz, Doç. Dr. Özgür Demircan ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İnanç ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aldülkadir Bilişik görev alacak.

Hedef; üretilecek “akıllı implant” ile felçli ya da kas problemi olan hastaların hareket alanını ve işlevselliğini arttırmak
Felçli ya da kaslarında problem olan hastaların hareket alanını ve işlevselliğini arttırmayı gözeten proje sayesinde yenilikçi özellik barındıran “akıllı implant”ın [ayarlanabilir elastik antagonist kas replasman düzeneğinin prototopi (ilk örnek, model)] elde edilmesi amaçlanıyor. Projelerin imzaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Murat Sinan Engin tarafından Rektörlük Toplantı Salonu’nda atılırken, imza töreninde proje ekibinin diğer üyelerinin yanı sıra Proje Yönetimi Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon da hazır bulundu.

“Proje hem bölgesel hem de ülkesel ihtiyaçlarla uyumlu bir mahiyet taşıyor”
İmza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Mehmet Kuran, OMÜ’nün araştırma geliştirme (ARGE) altyapısı ve inovatif (yenilikçi) kapasitesini geliştirmeye hizmet edecek projenin, aynı zamanda Samsun sanayisini de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Rektör Yardımcısı Kuran, projenin simgesel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak devamında şu ifadeleri kullandı: “Geliştirilen bu proje, Üniversitemizin öncelikli olarak belirlediği alanlar doğrultusunda hem bölgesel hem de ülkesel ihtiyaçlarla uyumlu bir mahiyet taşıyor ve dolayısıyla bu yöndeki kalkınma hedeflerine hizmet edecek. Öncelikli alanlarla ilgili tekrarlayacağımız 2020 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri çağrılarında, umarım Üniversitemizin araştırmacı kimliğine katkı sunacak ve bu minvalde somut ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak bu tür projelerin sayısı artar.”
Proje ekibini kutlayan Prof. Dr. Kuran, proje süreci sonunda özgün bir ürünün çıkmasını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

“Cerrahi tedavi yöntemlerine alternatif olabilecek bir proje”
Projeye dair detaylar paylaşan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Murat Sinan Engin ise projenin amacını ve hastalar açısından önemini şu sözlerle dile getirdi: “Projemizle felçli yahut kas sorunu bulunan hastaların tedavisi için ‘altın’ standart’ olan cerrahi tedavi yöntemlerinin mümkün olmadığı durumlarda alternatif olarak kullanılabilecek bir ‘akıllı implant’ üretmeyi hedefliyoruz. Projenin bir statik, bir de dinamik ayağı var. Statik aşamada vücudun içerisine yerleştirilen elastik bir implant, işlemeyen kasların fonksiyonunu elastik gerim uygulayarak ikmal etmekte. Bunun daha ileri aşamasındaki elektronik sistemin amacı ise sinir sisteminin aldığı sinyalleri kullanarak bu implantları aktive etmektir.”

“Projemiz; patentlendirilmiş özgün bir proje”
Bu tür projelerin ARGE’si için hem insan gücüne hem de finansal desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Doç. Dr. Engin, “Proje, 10 yıllık bir geçmişe sahip. Bir başka deyişle kafamızda, muhayyilemizde teşekkül etmesi 10 yıla dayanıyor. Üniversitemize şükranlarımızı sunuyoruz zira bize bu projenin birinci aşamasını bir prototipe çevirebilmek için gerekli desteği sundu ve projemizin başlamasına olanak sağladı. Proje, patentlendirilmiş bir projedir, dolayısıyla özgün yani kendine has nitelikleri var” diye konuştu.

“OMÜ inovasyon ve ARGE çalışmalarıyla Türkiye’de söz sahibi olmalı”
Projenin patentleşme öyküsünden de bahseden Doç. Dr. Engin, projenin patentinin bir kısım istemlerinin Amerika’da onaylandığı bilgisini paylaşırken, Türkiye’de de “Ege Cerrahi Günleri”nde üçüncülük ödülünü kazandığına dikkat çekti. Türkiye’deki üniversiteler arasında teknoloji ve inovasyonda ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitelerinin söz sahibi olduğuna işaret eden Doç. Dr. Engin, “Samsun Teknopark, Türkiye’nin en iyi ve en donanımlı teknoparklarından biri, ayrıca personel açısından da son derece yetkin. Örneğin, Türkiye’de sadece 6 tane bulunan cihazdan biri Samsun Teknopark’ta. Şunu söylemeye çalışıyorum: OMÜ de sözünü ettiğim üniversiteler gibi ARGE ve inovasyon çalışmalarıyla Türkiye’de söz sahibi olmalı” şeklinde konuştu.

Medikal sanayi projeye destek verecek
Proje konusunda; Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) ve AYSAM Ortopedi ve Tıbbi Aletler Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Aydemir’den; ortaya çıkacak ürünün ARGE çalışmalarında ve ticarileşmesi safhasında AYSAM firması olanaklarını özel olarak bu projeye açacaklarına ve gerekli desteklerin sağlanacağına dair destek mektubu alınırken, Aysam firmasıyla da proje için protokol yapıldı.

Samsun Teknopark proje ekibinin yanında
Ürünün ticarileşmesi için de gerekli profesyonel destek, OMÜ Teknopark ve Samsun MEDİKÜM tarafından koordine bir şekilde gerçekleştirilecek ve elde edilecek ürünün görünümü ve pazarlanması ile ilgili AYSAM şirketi mühendislerinden yardım alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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