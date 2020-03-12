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Ertuğrul Sağlam: “Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil”

İHA

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye'de de görülen koronavirüse dikkat çekerek, "Hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk herhangi bir insanın hayatından önemli değildir" dedi.

Ertuğrul Sağlam: “Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye’de de görülen koronavirüse dikkat çekerek, “Hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk herhangi bir insanın hayatından önemli değildir” dedi.
TFF 2. Lig'de son 11 maçını kazanarak kulüp tarihinin rekorunu kıran ve Türkiye liglerinin galip gelme rekorunu kırmaya göz diken Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sağlam takımın genel durumu ve Türkiye'de de bir kişide görülen koronavirüse değindi.

“Futbol tarihine damga vurmak istiyoruz”
Başarılarıyla futbol tarihine damga vuracaklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Bizim için en önemli motivasyon kaynağı karşımızda duruyor. Bu da şampiyonluktur. 10 puanlık bir avantajımız var. Daha iyi olmak, daha üst düzey mücadele ortaya koymak ve bu avantajların bizim motivasyonumuzu düşürmesine engel olmak için farklı unsurları da devreye sokmamız gerekiyor. Bir tanesini elde ettik. Samsunspor tarihinin en uzun galip gelme rekorunu kırdık. Şimdi 13 maçlık Türkiye rekoru var gibi görülüyor. Orduspor 17’de 17 yaptı diyorlar ama o arada kazandıkları bir hükmen maç var. Onu kaçırıyorlar belki de. Zonguldak Kömürspor maçını kayıpsız geçip, daha sonra da kalan tüm maçlarımızı kazanarak hem şampiyon olmak hem de devre boyunca tüm maçlarını kazanan bir takım olarak futbol tarihine damga vurmak istiyoruz. Bunları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın motivasyonunda da en ufak bir azalma yok. Futbolcularımız, camiamızın beklentisinin farkında olarak, sorumluluğun bilincinde insanlar olarak hareket ediyorlar. Sahaya çıkıp, ellerinden geleni yapıp, maçları kazanarak hem bizleri hem de camiayı mutlu ediyorlar” diye konuştu.

“Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil”
Türkiye’de de görülen koronavirüse de değinen Sağlam, şunları söyledi:
“Ülkemiz çok sıkıntılı ve kritik bir süreçten geçiyor. İnşallah bu koronavirüs ile alakalı sıkıntılarımız artmaz ve en kısa süre içerisinde son bulur. Bizler de ülke olarak normal hayatımıza en kısa sürede devam ederiz. Dikkatli olmak ve tedbirlerimizi almak lazım. Sonuçta şöyle de bir gerçek var; hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk, herhangi bir insanın hayatından önemli değildir. Bu gerçekle elimizden gelen her şeyi yapmakla mükellefiz. Bu sıkıntılardan etkilenmeden hafta sonu oynayacağımız maçta taraftarlarımızın da desteğiyle güzel bir karşılaşma oynamak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği üst seviyede. Sezonun taraftar rekoruyla güzel bir maç oynamak istiyoruz. Taraftar desteği bizim için çok önemli.”
Samsunspor, pazar günü saat 15.00’te 19 Mayıs Stadyumu’nda Zonguldak Kömürspor’u ağırlayacak.

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