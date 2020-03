Proje ödülleri sahiplerini buldu

TÜBİTAKBilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda, 100 proje arasından dereceye girerek finale kalmaya hak kazanan proje sahiplerine ödülleri, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile verildi.

12 farklı alanda yarışan 18 finalistin ödül aldığı TUBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Finali Ödül Törenine; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Sait Bilgiç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, kamu kurum yetkilileri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



“Finale kalan 18 proje, Samsun Bölgesini Türkiye finalinde temsil edecek”

3 gün boyunca OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda sergilenen 100 proje arasından değerlendirilerek finale kalan 18 projenin, Samsun Bölgesini Türkiye finalinde temsil edeceğini ifade eden TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, “Bu yarışmanın amacı; öğrencilerimizi erken yaşlarda bilimsel düşünmeye, merak etmeye, sorgulamaya, araştırmaya teşvik etmektir. Bunun yanında proje sürecinde kazanımlar elde eden öğrenci ve danışman öğretmenlerimiz, farklı il ve ilçelerden gelen öğrenci ve öğretmenlerle de iletişim kurma imkânı buluyorlar. Bu açıdan bu yarışmanın sosyal boyutu da var” dedi.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sunması bakımından proje yarışmasının değerli olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan İçbudak, “Sergisi sürecinde katkı sunan ve destek sağlayan başta OMÜ olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bölgemizi temsil edecek projelere de başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Değişimi sağlayan insanoğlunun merakı, çalışması ve gayretidir”

OMÜ’nün böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de, “Dünya çok hızlı değişiyor. 50 yıl öncesiyle bugün çok farklı. Aradaki değişimi sağlayan insanoğlunun merakı, çalışması ve gayretidir. Belli istikamette gösterilen gayretin sonucunda bilgi ortaya çıkıyor ve bu bilgi, hayatımızda bir takım değişikliklere neden oluyor. Bilgiye ulaşmanın yolu ise merak etmek, fikir üretmek ve fikrin projeye dönüştürülerek hayata geçirilmesi için gerekli gayreti göstermektir” şeklinde konuştu.

Ortaokul ve lise döneminde bilime merak duymanın ve proje üretmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Sait Bilgiç, “Zihinlerin berrak ve temiz olduğu bu dönemlerde üretilen fikirlerin hayata geçirilmesi son derece mühim. Proje sergisini gezdiğimde de genç öğrencilerimizin ve danışman öğretmenlerinin samimiyetlerini ve projelerini tanıtırken ki heyecanlarını gördüm. Çok güzel bir tabloyla karşılaştım” ifadelerini kullandı.



“Her başarısız sonuç, başarılı bir sonuca giden basamaktır”

Proje hazırlamanın önemine de dikkat çeken Rektör Bilgiç “Bilgi ve teknolojiye dönüşen projelerin geçmişinde birçok başarısızlıklar var. Sayısız başarısız denemenin sonucunda bilgiye ulaşılıyor. Önemi olan gayretle denemekten vazgeçmemektir. Bu nedenle proje yarışmasına katılan her bir öğrencimizin, emeklerinin boşa gitmeyeceğinden emin olmalarını istiyorum. Her başarısız sonuç, başarılı bir sonuca giden basamaktır. Önemli olan bu sürecin içinde yer almak, fikrinizi hayata geçirmek için proje üretmenizdir. Bu bakımdan her bir öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum. Bu yarışmanın da yarının bilim insanı olma yolunda ilerleyen gençleriyle bir arada olmamıza vesile olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verdi.



“Fikri olan ve çalışma hevesinde olan herkese OMÜ’nün kapıları ve imkânları açık”

OMÜ’nün fikri olan ve çalışma hevesinde olan herkese kapılarını açtığını belirten Rektör Bilgiç şunları söyledi: “Laboratuvarlarımızdan ve Samsun Teknopark’ın imkân ve yol göstericiliğinden yaralanmak isteyenlere, her türlü desteğin verileceğinden emin olun. Samsun Teknopark genç girişimci arkadaşlarımıza da yardımcı olarak, fikirlerini daha olgun hale getirmelerini, hatta hayata geçirmelerini sağlayacak fırsatlar sunuyor.”

Bilginin doğru ve insanlığa faydalı şekilde üretilmesi, kullanılması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Bilim yolunda ilerleyen gençlerimizin bu yolculuklarının ülkemize ve ülkemizin gelişmesine yarar sağlamasını umuyorum. Bugün bilgi ve teknolojiye hâkim olanların dünyayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Özellikle Müslüman coğrafyasında yapılan zulümler ortada. Bu nedenle bilgi ve güç iyi insanların elinde olduğu takdirde dünyaya huzur geleceğinden bizim çok çalışarak teknoloji üretmemiz gerekiyor.”

Dünya genelinde yaşanan COVID19 virüsü salgınına da değinen Rektör Sait Bilgiç sözlerini şöyle tamamladı: “Gerekli tedbirleri aldığınız takdirde ciddi bir risk söz konusu değil. Toplum olarak devletimizin ve bilim insanlarının gösterdiği yola ve tedbirlere uymamız lazım.”

Konuşmaların ardından biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı, yazılım alanında alanlarında ilk üçe giren finalistlere; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

