Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da hizmet veren yeni nesil Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. 112'ye gelen asılsız ihbarlar konusunda toplumu duyarlı ve hassas olmaya davet eden Başkan Deveci, "Asılsız ihbar hukuki deyimle 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' demek. Bu kurum zamanında oraya yetişemez, orada bir hayat kaybı olursa; asılsız ihbar yüzünden bir engel söz konusu olursa TCK'daki suçu bu olmalı" dedi.

Atakum'da, 2015 yılında Avrupa Birliği projesi olarak yapımına başlanan bünyesinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sağlık İl Müdürlüklerinin çağrı merkezlerini tek bir çatı altında 122 numaralı hatta toplayan Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi bir süre önce hizmete açıldı. 138 personelin büyük bir özveri ile Samsun'dan 112'ye gelen çağrılara cevap verdiği merkezi ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile belediye yetkilileri kurumda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



112, evlattan daha önemli

Samsun 112 Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, Atakum'daki çağrı merkezinin Türkiye'de bütün birimlerini oluşturmuş ve sistemini oturtmuş ilk 5'te olduğunu belirterek, "Ekibime de hedef koydum. 2020 yılında vakaya en çabuk ulaşma süresini Samsun'da Türkiye ortalamasının altına getireceğiz. Biz jandarma, emniyet, Sağlık Bakanlığı gibi köklü kurumların deneyimlerini birleştirdik. En ücra köşede olsanız bile, 7/24 112'yi aradığınızda saniyeler kadar vatandaşa yakın olacağız. Devletin tüm birimleriyle yanlarında olacağız. Bundan 1,5 ay önce, 91 yaşındaki Tokat'ta yaşayan babam beyin kanaması geçirdi. Ağabeyim panikle beni aradı. Benim o anda Samsun'dan Tokat'a gitmem mümkün değildi. 112'nin önemini biliyorum, insan kendi başına gelince daha farklı algılıyor. Telefonu kapatıp 112'yi aradım. 12 dakika sonra babamın yanındaydılar. Yaşayan herkes için, 112 evlattan daha önemli. Buraların bu ruhla güzel işletilmesi lazım. Kurtardığımız insanlar bir ömre bedel. 112 insanlarımızı yaşatmak için çalışıyor. Atakum Belediyesi de bu süreçte bizlere çok önemli desteklerde bulundu. Bize her konuda destek oldular, yüreklerini ortaya koyup bize omuz verdiler. Bu değerli destek için Başkanımız Cemil Deveci'ye ve tüm ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.



“Hayat kurtarmak için zamanla yarışıyorlar”

Kuruma gelen asılsız ihbarların oranının çok yüksek olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de, "Bu kurum saniyelerle yarışıyor, hayat kurtarıyor ama gelen telefonların yüzde 85'i asılsız ihbar. Yani 100 çağrıdan 85'i bu kurumu amacı dışında meşgul ediyor. Bu kötü bir şey. Evlattan daha önemli olan bir kurumun yöneticilerinin ve çalışanlarının emeğine, işlevine saygısızlık. Hukuki deyimle 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' bu. Bu kurum zamanında yetişemez, orada bir hayat kaybı olursa; asılsız ihbar yüzünden bir engel söz konusu olursa TCK'daki suçu bu olmalı. Asılsız ihbarlara para cezası veriliyor ama ben 30 yıllık bir hukukçu olarak daha ileri bir tanım yapıyorum. İnsanlar yaptıkları sorumsuzluğun ne anlama geldiğini bilmeliler. Toplumu duyarlı ve hassas olmaya çağırıyorum. 112'yi asılsız ihbar veya danışma hattı gibi kullanılmasından vazgeçmelerini diliyorum. Hayat kurtarmak için mesaisini saniyelerle planlayan bir kurumun çalışmalarının engellenmemesi, onların hayat kurtarmalarına yönelik sürdürdükleri çalışmalara meşgul etmeyerek katkı verilmesi gerekiyor. Müdür beyin dediği gibi 112 acil çağrı merkezi evlattan daha önemli altını çiziyorum. Bu bir yönetici olarak o kurumu benimsemek, onun yararını hissetmek ve o aşkla bu kurumu yönetmek demek. 112 acilin kurulmasında ve yürütülmesinde emeği olan çalışanlarının hakkını da teslim etmeliyiz. Bu kurumun bu hale gelmesinde devletin bütçesinden bir kuruş para çıkmamış. Biz AB projelerine aidat ödüyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Bu kurum teknolojisiyle AB bütçesiyle gerçekleşti. Bu da kentimiz için çok değerli" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.