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Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

İHA

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Canik Belediyesi'nce, tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı belediye binası başta olmak üzere belediyeye ait bütün tesislerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.
Tüm dünyanın gündemi haline gelen korona virüsüyle ilgili ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen, yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığımız başarılı ve örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Öncelikle Sağlık Bakanlığımıza bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde çok görülmese de bizler de virüse karşı gerekli önlemleri almak durumundayız. Belediye olarak ilçemizde başlattığımız acil eylem planları ile birlikte göreve geldiğimizde ‘Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun’ projemizle mahallelerimizde detaylı temizlik çalışmalarımız ve halkımızı bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Belediyemize ait bütün tesislerimizde ve Belediye binamız içerisindeki yoğun olarak kullanılan alanlarda, birimlerimizde, koridorlarımızda, merdivenlerde, tuvaletlerde personellerimizin yanı sıra, iş ve işlemleri için tesislerimize ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sağlığı için korona virüsü riskine karşı detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince yapılıyor. Öncelikli görevimiz halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığını tehdit edebilecek önlemleri almak. Bunun için gerekli çalışmaları titizlikle yapıyoruz.”

"Virüs riskine karşı kişisel önlemlerimizi de almalıyız"
Virüsün özellikle yaşlı ve bağışıklığı düşük kişiler için tehlike oluşturduğunu söyleyen Başkan Sandıkçı, “Bizler kişisel olarak yapmamız gerekenleri yaparak gerekli önlemleri alalım. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün uyarılarına dikkat edelim. Yurt dışından gelen yakınlarımız varsa gerekli sağlık taramalarını yaptırarak 14 gün kuralına uyalım. Çalışma ortamlarını sık sık havalandıralım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Acil ihtiyaç olmadıkça alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışalım. Bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmemize dikkat edelim” diyerek uyarılarda da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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