Samsun, 2019 yılında verdiği göçten 953 kişi fazla göç aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun, 2019 yılında verdiği göçten 953 kişi fazla göç aldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun toplam 45 bin 973 kişi göç alırken, 45 bin 20 kişi göç verdi.

Samsun, 2019 yılında verdiği göçten 953 kişi fazla göç aldı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun toplam 45 bin 973 kişi göç alırken, 45 bin 20 kişi göç verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2019 Nüfus Sayımı Sonuçlarından, Samsun'un Göç Durumu konusunda çalışma gerçekleştirdi. Çalışması sonucunda TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun toplam 45 bin 973 kişi göç alırken, 45 bin 20 kişi göç verdi.

Samsun verdiği göçten 953 kişi daha fazla göç aldı
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılında Samsun'un net göçü; 953 kişi, net göç hızının ise binde 0,71 olduğu tespit edildi. Verdiği göçten 953 kişi daha fazla göç alan Samsun net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında binde 0,71 ile 22'nci sırada yer aldı. Net göç hızının en yüksek olduğu iller binde 14,83 ile Bayburt, binde 12,68 ile Antalya, binde 10,29 ile Tekirdağ illeri olurken, net göç hızının en düşük olduğu iller binde 101,31 ile Çankırı, binde 55,08 ile Gümüşhane, binde 27,79 ile Ordu oldu.

Samsun en çok İstanbul’dan göç aldı
TÜİK verilerine göre Samsun'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla İstanbul 9 bin 340 kişi, Ordu 4 bin 395 kişi, Ankara 3 bin 261 kişi, Trabzon 2 bin 390 kişi, Amasya bin 535 kişi illeri oldu. En az göç aldığı iller ise sırasıyla Karaman 42 kişi, Bingöl 43 kişi, Tunceli 54 kişi, Kilis 54 kişi, Muş 59 kişi ili oldu. Samsun’un en çok göç verdiği iller arasında ilk sırada 11 bin 389 kişi ile İstanbul olurken İstanbul'u sırasıyla Ankara 4 bin 122 kişi, Ordu 2 bin 527 kişi, Bursa bin 948 kişi, Amasya bin 583 kişi illeri takip etti. En az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis 16 kişi, Siirt 37 kişi, Hakkari 37 kişi, Karaman 45 kişi ve 51 kişi ile Ardahan oldu.

İlçelerde net göç hızında Atakum ilk sırada yer aldı
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 20182019 döneminde Samsun'un ilçeleri arasında net göç hızında binde 38,56 ile Atakum birinci olurken, Canik binde 12,26 ile ikinci, İlkadım binde 8,41 ile üçüncü oldu. Samsun'un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde 135,91 ile Salıpazarı, binde 79,03 ile Ayvacık, binde 57,37 ile Asarcık oldu. Samsun'da 4 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 13 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.
2019 yılında Samsun'un aldığı göçün yüzde 28,94'ünü (23 bin 273 kişi) Atakum, yüzde 23,99'unu İlkadım (19 bin 290 kişi), yüzde 9,7'sini (7 bin 294 kişi) Canik ilçesi alırken, diğer 14 ilçenin aldığı toplam göç yüzde 38 (30 bin 554 kişi) oldu. Samsun'un verdiği göçün ise yüzde 20,71'ini (16 bin 454 kişi) İlkadım, yüzde 19,02'sini Atakum (15 bin 115 kişi), yüzde 9,51 'ini (7 bin 554 kişi) Çarşamba ilçesi verirken, diğer 14 ilçenin verdiği göç yüzde 52,61 (41 bin 803 kişi) oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı attı Geleceğin hekimleri ilk çalışmalarını yaptı
YEREL HABERLER Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı ...
Vali Kaymak: “Samsun’da korona virüsü vakası yok” Samsun’da korona virüsü toplantısı
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Samsun’da korona virüsü vakası ...
5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü / Ek ...
Camiler ve okul servislerinde korona önlemi
YEREL HABERLER Camiler ve okul servislerinde korona önlemi
36. Kızılay Öğrenci Butik Mağazası OMÜ’de açıldı
YEREL HABERLER 36. Kızılay Öğrenci Butik Mağazası OMÜ’de açıldı
Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı Evden çelik kasa çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kasa hırsızları jandarmaya yakalandı Evden çelik kasa ...
Psikolog Soğancı: "Salgın hastalıklar, insanların küresel korku yaşamalarına neden oluyor"
YEREL HABERLER Psikolog Soğancı: "Salgın hastalıklar, insanların ...
5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü / Ek ...
(Görüntülü) Karadeniz'de balık avı azaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de balık avı azaldı
Samsun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
YEREL HABERLER Samsun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ...
Karadeniz'de balık avı azaldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de balık avı azaldı
Endonezya Büyükelçisi Ikbal, iş birliği için Samsun’da
YEREL HABERLER Endonezya Büyükelçisi Ikbal, iş birliği için ...
Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem
YEREL HABERLER Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem
Başkan Deveci: "Asılsız ihbar hukuki deyimle 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' demek”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Asılsız ihbar hukuki deyimle 'olası ...
Proje ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Proje ödülleri sahiplerini buldu
(Görüntülü) SAMSUN 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN 5 çocuk annesi, evinde ...
Alaçam’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER Alaçam’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
Ertuğrul Sağlam: “Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk ...
OMÜ 490 bin liralık disiplinler arası projeyle öncü olmayı hedefliyor
YEREL HABERLER OMÜ 490 bin liralık disiplinler arası projeyle öncü ...
Samsun'da vahşet: 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da vahşet: 5 çocuk annesi kadın evde boğazı ...
(Görüntülü) SAMSUN Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN Çarşamba Köprüsü'nden atlayan ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER 5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X