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36. Kızılay Öğrenci Butik Mağazası OMÜ’de açıldı

İHA

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet hizmeti veren Türk Kızılayı, 36. butik mağazasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde açtı.

36. Kızılay Öğrenci Butik Mağazası OMÜ’de açıldı

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet hizmeti veren Türk Kızılayı, 36. butik mağazasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü’nde açtı.
OMÜ Kurupelit Kampüsü Öğrenci Yaşam Merkezi’nde açılan butik, kız ve erkek öğrencilere yönelik hizmet vermeye başladı.
Açılış törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ile ilçe şube başkanları, temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, “Daha önce üniversitelerimizde butiklerimizi açtık. Öğrenciler açtığımız butiklerimizden arzu ettikleri kıyafetleri alabilirler. Biz burada hediyeleşme yapıyoruz. Kızılay olarak, bu, insana olan duyarlılığımızın bir göstergesidir. Lütfen bunu hediye olarak kabul edin. Bir büyüğünüzün hediyesi olarak algılayın. Kızılay’ın verdiği kıyafetmiş gibi algılamayın. Bu bir projedir. Bu projemizi diğer üniversitelerde de açmak suretiyle yaygınlaştıracağız. Öğrenci kardeşlerimizin almış olduğu hediyelerden biz de çok hoşnut oluyoruz. Bir yakınımıza hediye vermiş gibi seviniyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Samsun Valiliğimize, Şube Başkanlığımıza, OMÜ Rektörlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin gençlere ihtiyacı var. Mutlaka ve mutlaka başarılı olun” diye konuştu.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Yardımlaşma, hediyeleşme insanoğlu’nun çok güzel hasretlerinden birisi. Bunun kurumsallaşmış en güçlü şekli ve adı Kızılay. Sadece Türkiye’de de değil dünyanın da birçok yerinde mazlum, mahrum, muhtaç insanların yanında olmaya çalışan samimi bir ekip var. Bunlardan küçük de olsa bir tanesi OMÜ çatısı altında, bu merkez içerisinde hizmete açılıyor. İnşallah isteyen öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Biz de OMÜ olarak yıllardır bu tür bir butik sahibiyiz. Bu, Kızılay eliyle açılan ikincisi olacak. Bu nedenle öğrencilerimizin elinde böyle güzel bir imkan olacak. Benim ihtiyacım var, diyen kim varsa sorgulanmadan buradan yararlanacak. Güzel bir adım, diye düşünüyorum. Emeği geçen başta Kızılay’a ve herkese çok teşekkür ediyorum. Allah, yardımlaşma ve hediyeleşme duygusunu eksik etmesin” dedi.

Her ihtiyaç sahibi öğrencimiz 4 parça kıyafet alabilir
Kızılay'ın yardım ve kan bağışı konusunda dünyada bir otorite haline geldiğini ve Samsun Kızılay'ın da son yıllarda atağa geçtiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “Kızılay, yardımlaşma duygusunun organize edilmesi konusunda vatandaşlarımıza güven vermektedir, Kızılay’ın bu çalışması çok anlamlı. Buradaki butikten öğrencilerimiz mağazaya gider gibi ihtiyaçlarını alacak ve gidecek. Ayrıca, açılan bu butikte, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz dört parça alabilecekler. Kızılay’ın bu çalışması için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri butiğin açılışını gerçekleştirerek, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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