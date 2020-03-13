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Huzurevinde korona virüsü önlemi Samsun Büyükşehirden korona virüsü temizliği seferberliği

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüsüne karşı yoğun bir mesai harcıyor. Her gün tramvay ve otobüsleri dezenfekte eden ekipler yaşlıları da unutmadı. Huzurevinde yapılan temizlik sonucunda bina, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte edildi.

Huzurevinde korona virüsü önlemi Samsun Büyükşehirden korona virüsü temizliği seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüsüne karşı yoğun bir mesai harcıyor. Her gün tramvay ve otobüsleri dezenfekte eden ekipler yaşlıları da unutmadı. Huzurevinde yapılan temizlik sonucunda bina, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte edildi.
Çin’den yayılan korona virüsünün Türkiye’de de görülmesi üzerine Samsun’da ulaşım araçlarının temizliğinin yanı sıra ortak kullanılan merkezlerin temizliği daha da önem kazandı. Korona virüsüne karşı yoğun bir mesai harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 90 kişi kapasiteli olan Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde korona virüsü temizliği gerçekleştirdi. Ekipler binanın tamamını tepeden tırnağa temizleme işleme yaparak virüs ve mikroplardan arındırıyor. Maske ve özel kıyafet giyerek her bir odaya tek tek temizleme işlemi gerçekleşmesinin ardından huzurevi sakinleri bilinçlendiriliyor.

"Belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik"
Yaşlı insanların savunma mekanizmaları daha zayıf olma ihtimaline karşı belirli periyotlarda dezenfekte işlemi yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, "Küresel viral salgın nedeniyle Türkiye’de özellikle ağırlığını hissettirir hissettirmez Başkanımız Mustafa Bey’in talimatı ile biz Samsun’da yoğun insan sirkülasyonunun olduğu yerlerde toplu ulaşım yerleri olsun, huzurevleri gibi alanlarda ciddi bir planlama yaparak dezenfekte işlemi başlattık. Yaşlı insanlarımızın savunma mekanizmaları daha zayıf olma ihtimaline karşı belli periyotlarla dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Bunun yanı sıra toplu taşıma araçlarımızda her gece, yaylı sistem her sefer yaptığında dezenfeksiyon işlemi uyguluyoruz. Her durakta el dezenfektanlarımız var. Ulaşımın haricinde toplumu etkileyebilecek çöp konteynerları, meydanlar gibi alanlarda da yine dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz" dedi.

"Okul ve camilerin planlaması yapılarak, işleme geçildi"
Ortak kullanım noktaları konusunda temizlik hassasiyetini üst seviyeye çıkardıklarını söyleyen Yıldız, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler sonucunda onlardan plan listesini aldık. Okulların dezenfeksiyon sürecini planladık. Toplu olarak kullanılan camilerimizin planını yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Kur’an kurslarının dezenfekte işlemi yapılıyor. Bu viral salgın etkisini yitirene kadar biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun haricinden normal temizlik ve çalışmalar sürüyor. Belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Ziyaret eden vatandaşlarımız oluyor. Korona virüsü sebebiyle onlara bir kısıtlama getirdik. Dışarıdan yoğun bir program buraya almıyoruz. Takviye olarak da temizlik hassasiyetini üst seviyeye çıkardık. Bu süreçte ne burada ki yaşlılarımız dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan buraya çok fazla ziyaretçi buraya kabul edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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