Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR
2020-03-13 12:58:51
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