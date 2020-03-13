İleri yaşlarda gebelik risklerine dikkat Prof. Dr. Çetinkaya: "İleri yaşlarda anne olmak down sendromlu çocuk ihtimalini artırıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İleri yaşlarda gebelik risklerine dikkat Prof. Dr. Çetinkaya: "İleri yaşlarda anne olmak down sendromlu çocuk ihtimalini artırıyor"

İHA

İleri yaşta gebelik riskleri hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, kadınlar, eğitim ve ekonomik faktörler nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelediği için gebelik ileri yaşlara kalabildiğini belirterek, "Bilimsel araştırmalarda ilerlemiş anne yaşının hipertansiyon, gebelik diyabeti (GDM), doğum sonrası kanama, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, rahim içi gelişme geriliği (IUGG), Down sendromu, yeni doğan ve doğum sonrası bebek ölüm riskini artırdığı gözlenmiştir" dedi.

İleri yaşlarda gebelik risklerine dikkat Prof. Dr. Çetinkaya: "İleri yaşlarda anne olmak down sendromlu çocuk ihtimalini artırıyor"

İleri yaşta gebelik riskleri hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, kadınlar, eğitim ve ekonomik faktörler nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelediği için gebelik ileri yaşlara kalabildiğini belirterek, “Bilimsel araştırmalarda ilerlemiş anne yaşının hipertansiyon, gebelik diyabeti (GDM), doğum sonrası kanama, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, rahim içi gelişme geriliği (IUGG), Down sendromu, yeni doğan ve doğum sonrası bebek ölüm riskini artırdığı gözlenmiştir” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, bir kadının gebelik şansının en fazla olduğu yaşların 1830 yaş arası olduğunu söyledi. Kadınların 30 yaşından sonra kendiliğinden gebe kalma şansının düştüğünü ifade eden Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, "35 yaş üzeri döneme 'ileri anne yaşı', 40 yaş üzerine ise 'çok ileri anne yaşı' denilmektedir. İleri anne yaşı ile birlikte kromozom anomalileri daha çok görülüyor. İleri anne yaşının özellikle down sendromu riskinin arttırıyor. İleri yaş gebelik döneminde sezaryen doğum oranları da arttı. Geç gebelik kanamaları, plasenta yerleşim anomalileri ve erken yırtılmalar, hipertansiyon, tek başına gelişme gerilikleri gibi yaşanan sorunlar, yeni doğanda sekel ve ölüm riskini artırmaktadır. Bu gibi gebelik komplikasyonları da sezaryen doğuma yönlendirmektedir. Ancak bütün bunlardan bağımsız olarak da ileri anne yaşı, anne karnında bebeğin gelişim kısıtlılığı ve ölü doğum oranlarını artırmaktadır” diye konuştu.

"Detaylı ultrasonografiyle bebeğin genetik kusurları belirlenebiliyor"
Tarama ve tanı testlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini işaret Dr. Çetinkaya, "İlerlemiş gebelik haftalarında ikinci trimester sonlarına doğru yapılan detaylı ultrasonografi taramasıyla bebeğin yapısal gelişiminde genetik kusurları gösterebilecek anomalilerin aranması ile taramaların tamamlandı. Tanı testleri girişimsel işlemler olan birinci trimesterde bebeğin eşinden iğne ile aspirasyonla hücre elde edilmesi işlemi olan koriyon villus örneklemesi, ikinci trimesterden itibaren anne karnından ince ve uzun bir iğne yardımıyla amniyon sıvısının alınması (amniyosentez) veya daha ileri haftalarda bebeğin kordon kanının alınması (kordosentez) işlemidir. Bu işlemlerde de nadiren düşük, erken doğum, enfeksiyon gibi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda, bebeğe ait majör bir anomali yok veya kromozomal anomali riski çok yüksek değilse, ileri gebelik haftalarında bulunmayan gebelerin kanından bebeğe ait hücrelerin elde edilerek genetik anomalilerin saptanması şeklinde girişimsel olmayan prenatal tanı testleri (NIPT) kullanılmaktadır. Bu testler performansına bağlı olarak küçük hata oranlarıyla neredeyse tanı testi kadar etkili kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' ...
Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi ...
Boğazı kesilen kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Boğazı kesilen kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)
Samsun'da, huzurevinde 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Samsun'da, huzurevinde 'koronavirüs' önlemi
Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu Dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında yarışacak
YEREL HABERLER Okul sporları bisiklet il birincileri belli ...
Dezenfekte çalışmalarında 15. gün Topaloğlu: "Panik yok, tedbir ve hijyen var"
YEREL HABERLER Dezenfekte çalışmalarında 15. gün Topaloğlu: "Panik ...
Huzurevinde korona virüsü önlemi Samsun Büyükşehirden korona virüsü temizliği seferberliği
YEREL HABERLER Huzurevinde korona virüsü önlemi Samsun Büyükşehirden ...
Tıp profesörünün 'maket' hobisi
YEREL HABERLER Tıp profesörünün 'maket' hobisi
Özdemir: “Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık” Havza Belediyesinde korona virüsüne karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Özdemir: “Belediye olarak gerekli tedbirleri ...
Sıcak su, aşırı güneş ve sigaraya dikkat
YEREL HABERLER Sıcak su, aşırı güneş ve sigaraya dikkat
Servisçilere korona tatili döneminde “para” uyarısı Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay: “Bu süreçte para söz konusu değil, kanunun kestiği parmak acımaz”
YEREL HABERLER Servisçilere korona tatili döneminde “para” ...
(Görüntülü) Okul personeline tekerlekli sandalye için kapak topluyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okul personeline tekerlekli sandalye için ...
Prof. Dr. Büyükalpelli: “Prostat kanserinin görülme sıklığı artıyor” “Prostat kanseri kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor” “Prostat ameliyatının ardından peniste sertleşme sorunu ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Büyükalpelli: “Prostat kanserinin görülme ...
Okul personeline tekerlekli sandalye için kapak topluyorlar
YEREL HABERLER Okul personeline tekerlekli sandalye için kapak ...
Samsunlunun su borcuna ‘korona virüsü’ ertelemesi
YEREL HABERLER Samsunlunun su borcuna ‘korona virüsü’ ertelemesi
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı
YEREL HABERLER Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı
Boğazı kesilen kadının şüphelisi olarak oğlu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Boğazı kesilen kadının şüphelisi olarak oğlu ...
Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak ...
Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı
Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına ...
Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı attı Geleceğin hekimleri ilk çalışmalarını yaptı
YEREL HABERLER Tıp öğrencileri profesyonelliğe ilk adımı ...
Vali Kaymak: “Samsun’da korona virüsü vakası yok” Samsun’da korona virüsü toplantısı
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Samsun’da korona virüsü vakası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X