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Demir: “Panik yok, birlikte atlatacağız”

İHA

Demir: “Panik yok, birlikte atlatacağız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'salgın hastalıklarla mücadele' konusunda önlemlerini artırırken Başkan Mustafa Demir, "Küresel salgın haline gelen korona virüsü paniğe kapılmadan el birliğiyle atlatacağız" dedi.
Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, merkez binasındaki hizmet birimlerinin yanı sıra kamu hizmeti veren diğer binalarında, ayrıca raylı sistemden otobüslere tüm ulaşım araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütüyor. 'Salgın Hastalıklarla Mücadele' konusunda önlemleri artırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Küresel salgın haline gelen korona virüsü paniğe kapılmadan elbirliğiyle atlatacağız" açıklamasında bulundu.

Tüm hizmet birimlerinde hijyen önlemleri
Çin’de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi rutin dezenfektasyon işlemlerini sıklaştırdı. Raylı sistemlerden otobüslere, hizmet birimlerinden ortak kullanım alanlarına ve sosyal tesislere kadar birçok noktada dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası giriş ve katları ile tüm belediye tesislerinin yanı sıra raylı sistem duraklarına da dezenfektan cihazları yerleştirildi.

Ülke genelinde başarılı mücadele
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'küresel salgın' haline gelen korona virüsüne karşı ülke olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verildiğine dikkat çekerek, "Bu süreci, el birliğiyle, rehavete ve paniğe kapılmadan, el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir'den 'resmi makam' uyarısı
Başkan Mustafa Demir, vatandaşların resmi makamlar tarafından yapılanların haricinde hiçbir söylemi dikkate almamasını da isteyerek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımıza düşen gerekli hijyen kurallarına dikkat etmek, bu kurallara uymak olacaktır" dedi.

Vatandaşlar uygulamalardan memnun
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’nin salgın tehlikesine karşın hem personelin hem de vatandaşın sağlığını ön planda tutması, Samsunluların memnuniyetine yol açtı. Düşüncelerini dile getiren Erkan Çebitürk adlı vatandaş, "Bütün dünyada salgın tehlikesi sürüyorken Büyükşehir Belediyemizin, adeta öncü olarak dezenfekte uygulamalarını başlatmasından son derece memnunuz. İnsan sağlığını ön planda tuttukları için başta Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere tüm Büyükşehir yöneticilerini kutluyorum" diye konuştu.

“Büyükşehir, sağlık konusunda hassas”
Büyükşehir Belediyesi’nin insan sağlığı konusundaki hassasiyetini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Oğuzhan Çimen ise düşüncelerini, "Yerinde ve tam zamanında yapılmış uygulamalar. Belediyemiz her konuda hassas olduğu gibi bu konuda da anında aldığı önlemlerle hassasiyetini gösterdi. İnşallah Samsunumuza korona virüsü gelmeden bu tehlikeyi atlatırız" sözleriyle dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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