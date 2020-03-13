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Samsun'da virüsle mücadele nedeniyle borcu olanların suyu kesilmeyecek Başkan Demir’den mecliste önemli açıklamalar “Ramazan Bayramı sonuna kadar kimsenin suyu kesilmeyecek”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsüyle mücadele kapsamında, Samsun'da su borcu olanların suyunun Ramazan Bayramı sonuna kadar kesilmeyeceğini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın borcunu ödeyemediği için su kesme işini gerçekleştirmeyeceğiz. Bundan da şu anlaşılmasın: Vatandaşlarımızın nasıl olsa su kesilmeyecek diye ödememe durumuna yöneleceklerini düşünmüyorum" dedi.

Samsun'da virüsle mücadele nedeniyle borcu olanların suyu kesilmeyecek Başkan Demir’den mecliste önemli açıklamalar “Ramazan Bayramı sonuna kadar kimsenin suyu kesilmeyecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsüyle mücadele kapsamında, Samsun’da su borcu olanların suyunun Ramazan Bayramı sonuna kadar kesilmeyeceğini belirterek, “Hiçbir vatandaşımızın borcunu ödeyemediği için su kesme işini gerçekleştirmeyeceğiz. Bundan da şu anlaşılmasın: Vatandaşlarımızın nasıl olsa su kesilmeyecek diye ödememe durumuna yöneleceklerini düşünmüyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı son toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. 36 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Başkan Mustafa Demir, korona virüsü tedbirleri, SASKİ’nin suyu kesilenlerin suyunu açması ve Yalı Kafe ile ilgili konuları değerlendirdi.
Korona virüsü ile mücadelede tedbirleri çok önceden aldıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Korona virüsü ile tüm dünya mücadele veriyor. Biz de bu mücadeleye çok önceden başlamıştık. Özellikle SAMULAŞ’a bağlı toplu taşıma araçlarımızda, raylı sistem üzerindeki bütün duraklarda dezenfekte kimyasallarımız bulunuyor. Tramvaylarımız da her seferden sonra sefere çıkmadan önce dezenfekte ediliyor. Otobüslerimizde dezenfekte ediliyor. Arkadaşlarımız otobüslerde dezenfekte sıvıları yerleştirecek yer arıyorlar” diye konuştu.

“Ramazan Bayramı sonuna kadar kimsenin suyu kesilmeyecek”
Korona virüsü ile mücadele kapsamında kimsenin suyunun kesilmeyeceğini vurgulayan Başkan Demir, “SASKİ su borcu olan inşaların bir kısım su kesilmeleri Ramazan Bayramı sonuna kadar erteledik. Hiçbir vatandaşımızın borcunu ödeyemediği için su kesme işini gerçekleştirmeyeceğiz. Bundan da şu anlaşılmasın: Vatandaşlarımız nasıl olsa su kesilmeyecek diye ödememe durumuna yöneleceklerini düşünmüyorum. Aksi takdirde gecikmelerle birlikte bayramdan sonra tahsilatlar tekrar başlayacak ve kesme işlemi gerçekleşecektir. Bu konuda tedbir alan ilk Büyükşehir Belediyesi olduğumuzu düşünüyorum. Amacımız insanlarımızın burada sağlık noktasında sorumluluğumuzun gereği olarak üzerimize düşeni yapmaktır. Bununla alakalı da her türlü öneriye açığız” şeklinde konuştu.

“Yalı Kafe ‘Millet Kıraathanesi’ olacak”
Yalı Kafe’nin Atakum Belediyesi’nin değil Samsun’un olduğunu dile getiren Demir, şunları söyledi:
“İller Bankası belediye kiralamış olduğu yerleri bazen geri alıyor. Atakum’da bulunan Yalı Kafe’de dahil olmak üzere birçok işletmeyi satışa çıkardı. Yalı Kafe’nin mülkiyeti İller Bankası’ndaydı ve plan yapma yetkisi de vardı. Biz ilgili bakanımıza bu konuyu da ilettik. ‘Burası Atakum’da denize sıfır olan bir yer, tüm bölge halkı için güzel ve vizyoner bir yer. Siz bunu ticarete konu etmeyin, bunu bize verin. Buraya bir proje gerçekleştirelim’ dedik. İller Bankası belediyemize verilmek üzere bedelsiz olarak Milli Emlak’a burayı devretti. Milli Emlak da burayı belediyemize tahsis etti. 2 yıl sonra mülkiyeti de verilecek. Orada Millet Kıraathanesi yapılacak. Buranın kasıtlı olarak Büyükşehir alınması gibi şey söz konusu değil. Cemil Deveci Başkan da süreçten haberdar. Orası Atakum’da olmakla beraber tüm Samsun’a aittir. Belediyemiz burayı ticari bir alan olarak da kullanmayacak. Oraya Türkiye’nin en nitelikli projesini kazandıracağız. Bakanımızdan bu kadar güzel bir yeri bakanlık olarak kendilerinden yapmasını istedik. Bakanımız da bu projenin inşaatını da kendilerinin yapacaklarını söyledi.”
Konuşmanın ardından meclis toplantısı ilgili komisyonlardan havale edilen 36 maddenin görüşülmesiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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