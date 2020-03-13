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Samsun'da kentsel dönüşüm başlıyor Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı Toplantısı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da kentsel dönüşüm çalışmalarının temelinin bu yıl içinde atılacağını açıkladı.

Samsun'da kentsel dönüşüm başlıyor Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da kentsel dönüşüm çalışmalarının temelinin bu yıl içinde atılacağını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. 37 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, doğal gaz olmayan sokaklardaki bir madde üzerine buraların kentsel dönüşüm alanı olduğunu belirterek, şehirdeki dönüşüm hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Kentsel dönüşümün temeli 2020’de atılacak”
Samsun’da kentsel dönüşüm gerek bakanlık gerekse plan değişikliği şeklinde uygulamaya koyulacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Samsun’un yarıdan fazlasının yapılaşmış dokuların dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm 15 yıldır konuşuldu ama bu konuda bir çalışma kısmen yapılabildi. İnsanlarımızın sanayi dönüşüm alanları dahil olmak üzere herkesin bu konuda bir beklentisi var. Bizim de bu konu hakkında seçim çalışmalarında sözümüz var. Kentsel dönüşüm kavramını Türkiye’nin gündemi bakan olarak ben getirdim. Kentsel dönüşümün resmi takvimi konusunda net bir şeyler açıklamıyoruz. 2020 yılında Allah’ın izniyle projelerin temelini atıyoruz ve başlıyoruz. 2020’de Kıranköy, Canik ve Toybelen’de çalışmalar başlıyor. Şu anda çalışması başlayacak olan projelerin yatırım maliyeti toplamı 1 milyar TL’nin üzerinde. Etkin ve kapsamlı bir şekilde bu işe el atıyoruz. Kıranköy’deki konut adedini, metre kare adedini arttırmayı hedefliyoruz ki merkez mahallelerdeki gerçekleştirilecek olan proje, kentsel dönüşümün önünü açsın. Biz bir tek Hastanebaşı bölgesinde kalmayacağız. Kadıköy, Kökçüoğlu, Fatih ve Yenidoğan Mahallesi’ne kadar ineceğiz. Adalet Mahallesi’ndeki dönüşümü ise plan kararlarıyla birlikte yapacağız. Bakanlık ve biz proje üretmeden, yeni bir revize plan yapıp onunla işi yapacağız. Gaziosmanpaşa’daki plan revizyonu çalışması bitmek üzere. Onu inşallah plan çalışmasıyla yapacağız. Samsun’un çeşitli mahallerinde plansız. Belli bölgelerimiz de plan dışında kalmış. Bunları da inşallah gözden geçirip, plansız kör nokta bırakmayacak şekilde bu işi tamamlayacağız” dedi.

“2020’de başlayan projeler 2022’de gerçekleşir”
Projelerin 2020 yılında gerçekleşmesinin beklendiğini de vurgulayan Demir, şunları söyledi:
“Çalışmalara 2020 yılında başlayacağız. Anlaşmalar başladığında o çevrelerde ‘kira katkısı’ yöntemiyle orada yaşayanları başka yerlere taşırız. Önemli olan çalışmaların 2020 yılında başlayacak olması. Süre ne kadar sürer? 2020 yılında başlayan proje muhtemelen 2022 yılında inşallah gerçekleşme noktasında olur.”

2 mahallenin farklı ilçelere bağlanması kabul edilmedi
Meclis gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi’ni ilgilendiren 2 maddede 2 mahallenin şu anda bulundukları ilçelerden ayrılarak idari yönden ayrılarak başka bir ilçeye bağlanmasını içeren teklif, meclis üyeleri tarafından uygun görülmedi. Söz konusu maddelerde Terme’ye bağlı Muratlı Mahallesi’nin idari yönden buradan ayrılarak Çarşamba’ya bağlanması teklifi, “Terme ve Çarşamba ilçelerinin hizmet etki alanlarını olumsuz etkileyeceğinden ve ilçelerin sınır bütünlüğünü bozacak nitelik taşıdığı” gerekçesiyle meclis üyeleri tarafından uygun görülmeyip, ayrılmaması kararlaştırıldı. Aynı şekilde Bafra Asmaçam Mahallesi’nin idari yönden Atakum’a bağlanması teklifi de, “Bafra ve Atakum ilçelerinin hizmet etki alanlarını olumsuz etkileyeceğinden ve ilçelerin sınır bütünlüğünü bozacak nitelik taşıması” nedeniyle meclis üyeleri tarafından uygun görülmedi.

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