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Atakum’da korona virüsüne karşı hijyen önlemi

İHA

Atakum Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, belediye tarafından yapılması planlanan olan sosyal ve kültürel etkinliklere, kültür evlerine bağlı atölye, sanat, halk oyunları, meslek edindirme kursları ve spor müsabakalarına iki hafta ara verdi.

Atakum’da korona virüsüne karşı hijyen önlemi

Atakum Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, belediye tarafından yapılması planlanan olan sosyal ve kültürel etkinliklere, kültür evlerine bağlı atölye, sanat, halk oyunları, meslek edindirme kursları ve spor müsabakalarına iki hafta ara verdi.
Atakum Belediyesi, Çin’de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüsüne karşı hijyen önlemlerini aldı. Türkiye’deki ilk vakanın Sağlık Bakanlığı’nca açıklanmasının ardından Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla hazırlıklara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler park çevrelerini, ibadethaneleri, çöp kutularını özel solüsyonlar ile dezenfekte ederek insanların toplu halde bulunduğu mekanları bakteri ve virüslerden arındırdı.
Hijyen önlemlerinin yanı sıra korona virüsü tedbirleri kapsamında, Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal ve kültürel etkinliklere, sekiz ayrı kültür evine bağlı atölye çalışmalarına, sanat, halk oyunları, meslek edindirme kursları ile spor müsabakalarına iki hafta ara verildi.
Bir süredir korona virüsünden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan afişlerle bilgilendirilen belediye çalışanlarına da eğitim verildi. Önce Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekiplerine, ardından Atakum Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda personele iş yeri hekimi Shahram Baradaranhosseini tarafından korona virüsü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İnsan sağlığını tehdit eden virüslerin türlerine değinen ve korona virüsüne yönelik alınması gereken önlemleri anlatan Baradaranhosseini şöyle konuştu: “Virüs özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Dengeli beslenerek bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Covid19 virüsü, açık ortamlarda 24 saate kadar yaşayabiliyor. Bu nedenle ellerimizi en az 20 saniye ve sık sık yıkamalıyız. Etraftaki nesnelerle temas ettikten sonra ellerimizi hiçbir şekilde yüze, ağza ve göze temas ettirmememiz gerekiyor. Kalabalık mekanlar ve toplu taşıma araçlarında mümkün olduğunca kimseyle yakın temasta olmamalıyız" dedi.
Belediye hizmet binasında hijyen çalışmalarını artıran ekipler, düzenli aralıklarla yapılan temizliğin yanı sıra bina içerisinde yurttaşların kullanımı amacıyla her kata dezenfektan yerleştirdi. Ayrıca vatandaşı korona virüsüne karşı bilinçlendirmek için el ilanı da hazırlayan belediye ekipleri Atakum’un çeşitli noktalarında vatandaşlara bilgilendirici broşürleri ulaştırdı.
Önlemler kapsamında, günde binlerce yurttaşın ziyaret ettiği Atakum Belediyesi hizmet binasının her noktası da hafta sonunda özel solüsyonlarla dezenfekte edilerek 24 saat kullanıma kapatılacak. Ayrıca belediyeye ait sosyal tesisler de sırayla detaylı biçimde dezenfekte edilerek, halkın kullanımına yeniden açılacak.

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