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(Görüntülü) Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı

DHA

(Görüntülü) Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'koronavirüs'e karşı anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün geliştirildiğinin duyurulmasının ardından, siparişler yüzde yüz arttı. İlk aşamada 100 ton ürünün TIR ve kamyonlarla alıcılara teslim edilirken, 6 ilden gelen siparişlerin ise sırada bekliyor. 
Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte ?Ata kimya? markası oluşturuldu. Günlük 5 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi. 50 temizlik ürünü üretilen okulda, koronavirüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi. Özellikle anti bakteriyel sabunların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise ilk aşamada 50 ton sipariş alındı. Bin 98 öğrenci, 155 öğretmen bulunan okulda üretilen temizlik ürünleri Türkiye?nin her yerine gönderiliyor.
BAKAN DUYURDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulla ilgili  'Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan Atakum MTAL'in Kimya Teknolojisi binasının açılışını birlikte yapmıştık. Koronavirüs tedbirlerimizde meslek lisemiz destek oluyor' paylaşımında bulundu.
SİPARİŞLER ARTTI
Anti bakteriyel sıvıların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise siparişlerde yüzde yüz artış yaşandı. Türkiye'de de koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte siparişte yoğunluk yaşanınca üretim de artırıldı. İlk aşamada 100 ton ürün TIR'lar ve kamyonlarla alıcılara teslim edildi. 6 ilden gelen siparişlerin ise sırada beklediği belirtildi.
Koronavirüse karşı üretim çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Okul Müdürü Melek Çelebi, "İlimizde okullarımızın ihtiyacı karşılamak için planlamamızı yaptık. Çevre illerden sadece milli eğitimden değil tüm kamu kurumlardan talep gelince üretimimizi artırdık. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmek adına özveri ile çalışmamızı sürdürüyoruz. Ciddi manada temizlik ürünlerine büyük ilgi var. Özellikle dezenfektanlara talep çok fazla. Koronavirüsü ile baş edeceğimize inanıyorum. İl içi ihtiyacı karşılamak için öncelik verdik. 6 ilimizden talep var sırada bekliyorlar. Hafta sonu da çalışıp 6 ilimize de sırayla siparişleri göndereceğiz. Türkiye'nin bir çok ilinden talepler gelmeye devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun
2020-03-14 09:58:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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