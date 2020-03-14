Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.
Yılport Samsunspor´un Nuri Asan Tesisleri, 19 Mayıs Stadyumu ve takım otobüsleri görevliler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tesis ve yemekhane girişlerine dezenfektanlar da konuldu. Koronavirüse karşı hem personel hem de futbolcular detaylı bir şekilde bilgilendirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
19 Mayıs Stadyumu'nda soyunma odalarının dezenfekte edilmesi
Stadyumda koltukların ilaçlanması
Nuri Asan Tesisleri´ndeki odalarda dezenfeksiyon çalışması
Tesis yemekhanesinin dezenfekte edilmesi
Takım otobüsünde dezenfeksiyon çalışması
(HABER-KAMERA: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-03-14 14:54:03
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-