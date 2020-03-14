Başkan Demirtaş’tan dereceye giren öğrencilere tatil ve gezi sözü

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi destekli olarak hizmet veren Etüt ve Eğitim Merkezi(İLKEM) öğrencileri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a sürpriz bir ziyarette bulundular.

Eğitim Koordinatörü Davut Öz, eğitimci İdris Yüce ile birlikte Derebahçe, Kadifekale, Yaşardoğu 3 farklı şubeden 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ziyarete Başkan Demirtaş, öğrencilerle tek tek ilgilendi, sorularını yanıtladı. Öğrencileri kapıda karşılayan Başkan Demirtaş, belediye ve yerel yönetimler hakkında bilgiler verdi.



“Birlikte Samsunspor maçına gitmek istiyoruz”

‘Sınav hazırlık grubu’ diye ifade edilen LGS ve YKS hazırlık öğrencileri ILKEM Etüt ve Eğitim Merkezi’ne hizmetleri nedeniyle Başkan Demirtaş’a teşekkürlerini sunan Eğitim Koordinatörü Davut Öz, “Kursumuzda 283 tane YKS hazırlık öğrencimiz, 156 tane de LGS hazırlık öğrencimiz sınava hazırlanıyor. Toplamda 439 tane sınava hazırlanan öğrencimiz var. 3 farklı şube ile 39 farklı mahalleye ve 4 farklı ilçeden gelen öğrencilere eğitim hizmeti veriyoruz. 7 Haziran LGS ve 21 Haziran YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimizle sınav öncesi moral ve motivasyon noktasında birlikte Samsunspor maçına gitmeyi arzu ediyoruz” dedi.



“Daha fazla emek başarıyı yanında getirir”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bu başarı sağlanırsa ilk 80 bine giren öğrencilere ve ilk 300 bin derecelerine Sakarya/ Kuzuluk tatil müjdesi verdi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediyemizin dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik açtığımız İLKEM ile eğitim ve öğretim alanında yapılan özverili çalışmalar sonucunda okullarımızdaki öğrencilerin başarıları artarak devam ediyor. İlkadım’da eğitim alanında alınan başarılarının devamı öğrencilerin en güzel şartlarda eğitimlerini devam etmeleri noktasında öncelikle ilçemizde eğitim veren okulların fiziki şartlarını daha modern hale gelmesi için eğitime ayırdığımız bütçe doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak her zaman elimizden geldiği noktada eğitime yardım etmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İlçemizdeki mevcut eğitim seviyesinin yükseltilmesi adına birçok proje hayata geçirildi. Daha fazla emek ve çaba sarf ederek başarı oranının artacağına inanıyorum. Eğitim alanında örnek alınacak bir ilçe konumuna gelmesinde emeği olan idareciler ve öğretmenlerine özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.



“Başarı için gayret vatan için fedakarlık gerekir”

Kendi hayatında ve okul yıllarındaki azmi ve başarısına da değinen Başkan Demirtaş, “Başarı için gayret, vatan için ise fedakarlık gerekir. Kendilerini yetiştirmelerini ve üniversite sınavlarında en iyi bölüm kazanıp yerleşecek olan öğrencilere de çifte müjde veren Başkan Demirtaş, Bu başarı sağlanırsa ilk 80 bine giren öğrencilere ve ilk 300 Bine girecek olanlarınıza Sakarya/ Kuzuluk tatili ve Çanakkale gezisi ile ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.



“Öğrencilere başarılar diledi”

Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Ekici’nin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Demirtaş, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve öğretmenleri Davut Öz ve İdris Yüce’ye teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. Ziyaret öğrencilerin çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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